《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國務院日前發布《台灣問題與新時代中國

統一事業》白皮書發表後，台灣當局稱大陸「一廂情願」設定兩岸終局。在北京，國台辦發布發

言人馬曉光答記者問稱，白皮書旨在闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進祖國統一的立場和

政策，團結包括台灣同胞在內的海內外中華兒女反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，展現追求祖

國統一的堅定意志和堅強決心。民進黨當局百般詆毀、惡意攻擊，再次暴露其頑固謀「獨」挑釁

的政治本性，充分說明白皮書打中了他們的要害。

馬曉光指出，民進黨當局把中國內戰和外部勢力干涉造成海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊

狀態歪曲為「兩岸互不隸屬」，才是「一廂情願、罔顧事實」的分裂主張，是徹頭徹尾的謊言。

任何歪曲事實、否定和挑戰一個中國原則、圖謀「台獨」分裂的行徑都將以失敗告終。

他指出，台灣是包括２３００萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣。台灣的前途繫於國家

統一，只能也必須由全體中國人民共同決定。祖國統一是歷史大勢，不以「台獨」分裂勢力的意

志為轉移。



＊探索「兩制」台灣方案，相信台灣同胞最終會理解接受＊



馬曉光並稱，「和平統一、一國兩制」體現了對民族大義、同胞福祉和兩岸和平的珍視和維

護，充分考慮大陸和台灣社會制度與意識形態的差異，並願意繼續團結台灣同胞，積極探索「兩

制」台灣方案，豐富和平統一實踐。民進黨當局極力曲解、抹黑造謠，否定不了「一國兩制」是

和平的、民主的，善意的、共贏的方案。相信隨著時間的推移，「一國兩制」將被廣大台灣同胞

重新認識並理解接受。

