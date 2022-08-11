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AH股新聞

11/08/2022 17:40

【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒６億人幣，買美團沽港交所

　　《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指高開２２９點，報１９８４０點。最高升４７１點報
２００８２點，最低升１７９點報１９７８９點。恒指收報２００８２點，升４７１點或
２﹒４％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１９﹒６億元人民幣，減少２１﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、舜宇光學科技（０２３８２）、中國電信（００７２８）；淨賣
出最多的依次是香港交易所（００３８８）、小米集團（０１８１０）、中國海外發展
（００６８８）。
　　主板成交８２７﹒１４億元減少７﹒３％。其中港股通成交１６０億元，佔總成交
１９﹒３％。
　　美團升４﹒０１％報１７６﹒４元，北水淨買入２﹒１億元；舜宇光學科技升９﹒１６％報
１２１﹒５元，北水淨買入１﹒７億元；中國電信升１﹒０７％報２﹒８３元，北水淨買入
１﹒６億元。
　　香港交易所升１﹒１％報３４８元，北水淨賣出０﹒９億元；小米集團升４﹒６９％報
１２﹒０６元，北水淨賣出０﹒７億元；中國海外發展跌０﹒９４％報１９﹒９６元，北水淨賣
出０﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒０８
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　１﹒６５
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　　１﹒５９
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　１﹒２２
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　０﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－０﹒８８
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒７２
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　－０﹒５２
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　－０﹒２１
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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