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AH股新聞

11/08/2022 18:13

《國企紅籌》人保（１３３９）：首７個月原保費收入增１０﹒８％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，今年１
至７月原保險保費收入為４１６０﹒３３億元，按年增長１０﹒８％。
　　期內，經由子公司人保財險、人保壽險以及人保健康所獲得的原保險保費收入分別為
３０７８﹒４９億元（人民幣．下同）、７５９﹒５１億元和３２２﹒３３億元，按年分別增長
９﹒９％、１１﹒４％和１８﹒６％。（ａｃ）

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