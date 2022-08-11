《經濟通通訊社１１日專訊》中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，今年１

至７月原保險保費收入為４１６０﹒３３億元，按年增長１０﹒８％。

期內，經由子公司人保財險、人保壽險以及人保健康所獲得的原保險保費收入分別為

３０７８﹒４９億元（人民幣．下同）、７５９﹒５１億元和３２２﹒３３億元，按年分別增長

９﹒９％、１１﹒４％和１８﹒６％。（ａｃ）

