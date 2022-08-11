《經濟通通訊社１１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



改革構築資本市場新生態

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從科創板增量試點，到創業板存量擴圍，再到全市場實行，註冊制改革將迎來關鍵一躍，Ａ股市

場新股發審制度將煥然一新。這是資本市場最近十年來最搶眼的基礎制度變革，也是資本市場服

務實體經濟能力不斷躍升的最好註解。



人行：加大穩健貨幣政策實施力度

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人行１０日發布２０２２年第二季度中國貨幣政策執行報告。對於下一階段實施貨幣政策的主要

思路，報告指出，加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能；保

持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持。



７月ＣＰＩ同比上漲２﹒７％

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國家統計局１０日公布，７月全國居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比由６月的持平轉為上漲

０﹒５％；同比上漲２﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒２個百分點。專家指出，近期中國ＣＰＩ漲

幅雖有所擴大，但總體較為平穩，繼續與國外高通脹形成鮮明對比。





《上海證券報》



加大穩健貨幣政策實施力度

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人行１０日發布二季度中國貨幣政策執行報告，釋放出貨幣政策新信號。就下一階段主要政策思

路，報告提出，加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動

應對，提振信心，搞好跨周期調節等。



逾３３０份上市公司半年報出爐，約六成淨利增長

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截至１０日晚間，已有３３５家Ａ股公司公布２０２２年半年報，其中約六成公司實現淨利潤同

比增長，近百家公司增幅超過５０％，鞍重股份、宇晶股份、聯創股份、泰禾智能等公司淨利潤

同比增幅超過１０倍。



資本市場譜寫普惠金融「中國策」

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黨的十八大以來，資本市場逐步邁向高質量發展。這十年，多層次資本市場體系漸趨完善、結構

日益豐富、服務更加多元。覆蓋產業全鏈條、企業全生命周期的多層次資本市場步入「從有到優

」的發展階段，為經濟轉型升級引入了金融「活水」。





《證券時報》



貨幣政策為實體經濟提供更有力更高質量支持

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人行１０日發布二季度中國貨幣政策執行報告。對於下一階段貨幣政策的安排，《報告》提出，

要加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，提振信心，搞好跨

周期調節等。



前海築成深港合作「橋頭堡」

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《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》正式發布後，前海獲得了物理空間和產業

空間上的「雙擴容」。站在粵港澳大灣區的脊梁上，前海將在更高站位、更大格局、更寬視野上

助力中國對接國際貿易投資新規則。



企業落戶跑出「雄安速度」

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當下，雄安新區進入承接北京非首都功能疏解和建設同步推進的重要階段，一批標誌性項目正在

推進實施。金融資源也為雄安建設提供了有力支撐，今年上半年本外幣各項貸款餘額同比增超

９０％，信貸投放規模位列河北省首位。（ｌｃ）

