《神州經脈》人民銀行發布２０２２年第二季度中國貨幣政策執行報告，在定調上幾無變化

，經濟復甦乏力、地產風險釋放仍未見底，仍離不開相對寬鬆的貨幣政策環境。分析師表示，美

國大幅加息概率變小，外圍擾動因素轉弱。人行報告釋放暖意，政策短期料難收緊。大金融板塊

全線大漲，帶動滬深股市向好，滬綜指周四隨美股漲勢高開，午後升幅進一步擴大，以全日最高

位收市，總結全日升１﹒６％，報３２８１﹒６７點，深成指漲２﹒０５％，創業板指更飆

２﹒３７％。個股漲多跌少，兩市超３６００股飄紅，銀行、保險午後走高，券商、半導體等板

塊漲幅居前。

人民銀行連續第１１日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日有２０億元

逆回購到期，完全對沖到期量。兩市全日成交１０６６７億元，按日大增長１０﹒４％，外資循

陸股通淨流入近１３３億元，創６月１５日以來新高。

市場人士並認為，人行進一步強調警惕結構性通脹壓力，再次預示短期內貨幣政策增量工具

想象空間有限。另外人行首度正面回應７月以來逆回購縮量是因需求不足導致，一方面或將緩和

市場對資金收緊的憂慮，但同時也預示著８月ＭＬＦ（中期借貸便利）被動縮量續做的可能性越

來越大。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國商務部長雷蒙多表示，眾議院議長佩洛西訪台之後，地緣政治局勢變得「格外複雜」

，總統拜登正在非常謹慎地權衡３０００多億美元中國進口商品關稅，希望任何決定都不會傷害

美國勞工的利益。另有知情人士透露，此事讓拜登政府重新思考是否取消對中關稅，或實施其他

措施。拜登政府評估取消對中關稅已有好幾個月的時間，財長耶倫和貿易代表戴琪在此議題上意

見分歧。雷蒙多表示，拜登「非常謹慎」，不希望做出會傷害美國勞工的決定，但兩人最近才再

次討論此事，預料拜登不久後就會有所決定。在北京，外交部發言人汪文斌回應稱，美方不要指

望中方拿自己的核心利益做交易。美國貿易代表戴琪近日在美國鋼鐵工人聯合會（ＵＳＷ）拉斯

維加斯年會上發表講話，誓言要對中國在經貿領域的不公平行為採取新作法，包括通過５２７億

美元的晶片法案等舉措，投資於美國工人和基礎設施，以及與美國盟友合作，形成對華統一戰線

。而法國外貿銀行（Ｎａｔｉｘｉｓ）認為，台海危機更大程度上是中美戰略競爭的一部分，任

何進一步的升級都可能對台灣、亞洲和世界產生非常負面的影響，包括供應鏈受阻和新一輪的通

脹壓力，而此次危機還可能加速正在進行的供應鏈重組。



２﹒ 人民銀行１０日發布２０２２年第二季度中國貨幣政策執行報告，釋放出貨幣政策新信號

。就下一階段主要政策思路，報告提出，加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總

量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價

穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更

高質量的支持。報告預計，今年下半年內地ＣＰＩ運行中樞較上半年１﹒７％的水平將有所抬升

，一些月份漲幅可能階段性突破３％，結構性通脹壓力加大。報告指出，分析近年來信貸結構的

演變和趨勢，隨著城鎮化進程邊際趨緩和房地產長周期趨勢演變，過去量級較大的基建貸款和房

地產貸款需求減弱，房地產貸款比重由２０１９年峰值的２９％回落至２０２２年６月末的

２５﹒７％。而普惠小微、高技術製造業等貸款體量仍相對較小，加上直接融資呈上升趨勢，信

貸增速在新舊動能換擋和融資結構調整過程中可能會有所回落。報告同時明確，要保持流動性合

理充裕，加大對企業的信貸支持。



３﹒ 中國國務委員兼外長王毅再次針對台海局勢新動向，闡明了中方的立場。王毅說，台海形

勢目前還在發展，尤其要警惕三個危險動向：一是警惕美國不甘心失敗，糾集一些夥計拱火澆油

，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升級，圖謀制造新的更大危機。二是警惕「台獨勢力誤判

形勢，不自量力，繼續加緊內外勾連，在分裂國家和民族的道路上一意孤行，越走越遠。三是警

惕一些國家的政治人物罔顧是非，跟風炒作，甚至企圖借機效仿，進行政治表演，謀取政治私利

。這將嚴重破壞與中國交往的政治基礎，嚴重衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。另一邊廂，美

國眾議院議長佩洛西周三（１０日）談及日前訪問台灣在內的亞洲之行時表示，華府不會容許中

國持續威脅台灣的行動成為新常態。洛西重申，訪問台灣是為展示美國對台友好立場，並表明中

國不能夠孤立台灣。國務院日前發布《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書發表後，台灣當

局稱大陸「一廂情願」設定兩岸終局。在北京，國台辦發布發言人馬曉光答記者問稱，民進黨當

局百般詆毀、惡意攻擊，再次暴露其頑固謀「獨」挑釁的政治本性。



４﹒ 被譽為「民營房企最後一個堡壘」的龍湖地產（００９６０）昨日錄得股債雙殺，原因是

有傳聞指龍湖票據逾期，引發投資者信心坍塌。公司管理層緊急召開投資者臨時電話會議溝通，

澄清企業根本沒出任何狀況，上海票據交易所也罕見專門澄清，稱龍湖集團無商票違約和拒付記

錄，對謠傳行為予以譴責。值得留意的是，交易所出面澄清一家企業的票據逾期傳聞，在國內並

不多見，反映房地產行業的信心危機有多嚴重。此外，貝殼研究院早前發布《２０２２年中國主

要城市住房空置率調查報告》。調查結果顯示，內地２８個大中城市平均住房空置率為１２％，

處於相對較高區間，為內地樓市投下震撼彈。不過，該機構今日凌晨又發布一份《關於住房空置

率報告的說明》，對８月５日發布的報告中所涉及到的「空置率」調研數據問題做出說明稱，本

次調研問卷由一線從業人員填寫，在實際執行中，填寫人的主觀判斷存在的偏差，調研樣本和程

序不夠規範，覆蓋範圍不夠全面，部分調研問卷數據採集有誤，導致數據不準確。惟值得留意的

是，報告提及廊坊市住房空置率高至１９％，而就在報告發布後不久，廊坊市決定取消戶籍、社

保（個稅）等不適應當前房地產市場形勢的限制性購房條件。



５﹒ 人民銀行發表今年第二季中國貨幣政策執行報告，於下一階段主要政策思路，講述健全金

融險預期部分時提及存款保險，是去季報告中未有提及，人行指要進一步深化存款保險早期糾正

和風險處置職能，發揮風險差別費率的激勵約束作用，提高早期糾正的權威性。今年４月河南四

間村鎮銀行儲戶出現提款難問題，涉資高達４００億元。河南銀保監局自７月起向符合資格的銀

行客戶墊付存款，至今已進行四輪墊付，但所用資金沒有涉及存款保險。在下一步政策思路中，

人行指出，要持續壓實金融機構及其股東的主體責任、地方屬地責任和金融管理部門的監管責任

，形成風險處置合力，確保處置措施有效執行和落地。人行報告談及防風險的內容包括：健全金

融風險預防、預警、處置、問責制度體系，構建防範化解金融風險長效機制。



６﹒ 內地昨日新增本土確診及無症狀感染合計１９９３宗，較前日增逾一倍。海南疫情仍在擴

散，海南的本土個案有１３６４宗，三亞市佔１２００多宗。當局說，三亞市已安排１４架次飛

機，接載２１００多名因疫情滯留當地的旅客回程。在１１日三亞市召開的新型冠狀病毒疫情防

控工作指揮部發布會上，海南省疾控中心首席專家金玉明介紹：三亞大力排查前期積壓的陽性混

管，使近日積壓的陽性混管得到清零。同時加大方艙醫院和方艙酒店的建設力度，將高風險區居

家隔離的陽性感染者應收盡收，增派醫務人員將收治在方艙醫院未及時明確診斷的加快診斷並報

告。根據上海衛健委通報，截至昨日，上海已連續７日無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感

染者。不過，閔行區昨日晚間發布通知稱，將於１１日早晨０５：００－０８：００開展全區全

員核酸篩查（梅隴鎮另行安排）；而梅龍鎮公布，８月１１日－１３日（周四至周六）將連續３

天開展全鎮全員核酸篩查。此外，浙江紹興、嘉興兩市的公眾號１０日和９日推送的「疾控中心

提醒」和「防控辦緊急通告」稱，省內、省外多市發現本土陽性病例，至９日１５時全國有

１２３４個中高風險區，倡導市民非必要不出省、少出市。



７﹒ 中汽協數據顯示，７月，汽車產銷分別完成２４５﹒５萬輛和２４２萬輛，環比分別下降

１﹒８％和３﹒３％，同比分別增長３１﹒５％和２９﹒７％，增長率高過６月的增逾２０％。

分析指，７月當月產銷量雖然低於上月，但為歷年同期最高值。１－７月，汽車產銷分別完成

１４５７﹒１萬輛和１４４７﹒７萬輛，產量同比增長０﹒８％，銷量同比下降２％。上年８月

份行業受芯片短缺影響嚴重，產銷量水平較低，因此今年１－８月有望實現產銷雙增長。新能源

車產銷繼續高速增長，７月新能源汽車產銷分別完成６１﹒７萬輛和５９﹒３萬輛，同比均增長

１﹒２倍，惟銷量增長率較上月的１﹒３倍有所放緩。累計１－７月，新能源汽車產銷分別完成

３２７﹒９萬輛和３１９﹒４萬輛，同比均增長１﹒２倍。出口方面，７月汽車企業出口２９萬

輛，連續創歷史新高，出口量環比增長１６﹒５％，同比增長６７％。



８﹒ 美國通脹升幅有放緩跡象，投資者料聯儲局可能放軟鷹派立場，美元周三（１０日）下挫

，美匯指數紐約尾盤跌逾１％至１０５﹒２３，盤中一度跌至１０４﹒６４。市場預料９月加息

７５基點的機率由７０％降至４２％。人民幣中間價大幅反彈２８８點至近一個月高，即期匯率

（ＣＮＹ）今早亦大幅高開２７７點子，全日漲１９１點，收報６﹒７３８６，收盤價創７月

１３日以來一個月新高。交易員稱，美國通脹數據仍有韌性，美指走勢料反復，人民幣短期亦將

延續區間波動。低於預期的美國通脹數據緩和了美聯儲９月加息７５基點的預期，中美利差倒掛

可能收窄，境內美元╱人民幣長端掉期企穩。另外二季度貨幣政策執行報告就匯率部分前置了「

堅持底線思維」的提法，或許表明人行有意穩定匯率而非容忍進一步貶值。摩根士丹利最新觀點

表示，不那麼看跌人民幣，因為當前人民幣更多地受到國際收支而非中國經濟增長的推動，監管

層會持續關注地產行業發展以緩解市場擔憂，資本也不大可能重復２－５月的大量外流狀況，估

計在今年二十大之前監管層會保持人民幣匯率穩定。（ｗｌ）

