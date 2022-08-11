《鍾之日記》８月１１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。
美國７月ＣＰＩ終於見頂回落，市場對聯儲局加息預期急降溫，交易員押注９月利率上調幅
度縮至０﹒５厘，刺激美股周三大升，港股三日插５９１點後，今日勁彈逾４００點，重上兩萬
點大關。
恒指低開２２９點，報１９８４０，升幅曾縮至１７９點，低見１９７８９，但Ａ股抽高，
港股升幅亦擴大，一度揚３９１點，高見２０００２，但未能企穩兩萬點大關。午後Ａ股發力向
上，帶動港股升穿今早高位，更以全日最高位收市。恒指收報２００８２，揚４７１點或
２﹒４％；國指升１７９點或２﹒７％，報６８２３點；科指升１５３點或３﹒７％，報
４３２６。大市成交８２７﹒１４億元。
太古（０００１９）績後造好，以全日最高位４９﹒９元收市，升１０﹒４％。創科
（００６６９）中期多賺一成，全日大升１０﹒９％，為表現最好藍籌。全日只有４隻藍籌錄跌
幅，中海外（００６８８）連跌四日，全日再跌０﹒９％，為表現最差藍籌。
＊滬指收升１﹒６％，Ａ股成交萬億＊
人民銀行發布２０２２年第二季度中國貨幣政策執行報告，在定調上幾無變化，經濟復甦乏
力、地產風險釋放仍未見底，仍離不開相對寬鬆的貨幣政策環境。分析師表示，美國大幅加息概
率變小，外圍擾動因素轉弱。人行報告釋放暖意，政策短期料難收緊。大金融板塊全線大漲，帶
動滬深股市向好，滬綜指周四隨美股漲勢高開，午後升幅進一步擴大，以全日最高位收市，總結
全日升１﹒６％，報３２８１﹒６７點，深成指漲２﹒０５％，創業板指更飆２﹒３７％。個股
漲多跌少，兩市超３６００股飄紅，銀行、保險午後走高，券商、半導體等板塊漲幅居前。
人民銀行連續第１１日進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，今日有２０億元逆回購到期
，完全對沖到期量。兩市全日成交１０６６７億元人民幣，按日大增長１０﹒４％，外資循陸股
通淨流入近１３３億元人民幣，創６月１５日以來新高。
＊ｉＰｈｏｎｅ １４料加價１５％，丘鈦升１８％＊
被稱為「最強蘋果分析師」的天風國際證券分析師郭明錤估計，蘋果旗艦新機ｉＰｈｏｎｅ
１４系列平均售價（ＡＳＰ）預計貴１５％，售價介乎１０００至１０５０ 美元之間 （約
７８４６至８２３８港元）。郭明錤表示，由於ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ 和
ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ Ｍａｘ 價格上調和更高的出貨比例，預估整個ｉＰｈｏｎｅ
１４系列機型的平均售價將被拉高１５％。
手機股獲追捧。舜宇（０２３８２）飆９﹒２％；比亞迪電子（００２８５）升３﹒１％；
瑞聲（０２０１８）升３﹒８％；高偉電子（０１４１５）升４％；鴻騰（０６０８８）漲
１﹒７％；信利（００７３２）抽高８﹒４％；丘鈦（０１４７８）勁升１７﹒７％；富智康
（０２０３８）升４％。
小米（０１８１０）今晚７時舉行秋季新品發布會，除了預告發表新摺機ＭＩＸＦｏｌｄ２
、智能手機「Ｋ５０至尊版」等產品，小米創辦人雷軍會發表年度演講，聲稱將分享「人生低谷
後的感悟」。小米大升４﹒７％。
＊傳商票逾期龍湖斥造謠，股價小彈＊
傳言指龍湖商票存在逾期情況，旗下子公司亦存在商票拒付記錄，但信息來源並非權威渠道
，龍湖（００９６０）昨日股價遭恐慌性拋售，全日大跌逾１６％。上海票據交易所其後證實，
龍湖不存在商票逾期。惟交易所出面澄清一家企業的票據逾期傳聞，在國內並不多見，反映房地
產行業的信心危機有多嚴重。龍湖境外債價目前仍處逾６０美元水平，為一眾民企內房之冠，其
餘民企內房債價均已跌散。龍湖今日反彈５﹒７％，報２２﹒１元，惟仍未收復昨日失地。
龍湖昨日６點突召開投資者會議安撫市場，主席吳亞軍及ＣＦＯ趙軼出席。龍湖在投資者會
議上澄清，自去年起完全不開商票，目前商票餘額為７億元人民幣，會在下半年至年底前逐步兌
付到位。管理層又稱，已還清現在至年底的剛性債務，當中包括開發貸款，下半年可能還會主動
償還清明年到期的銀團債務及其他債務。龍湖短期債務比例約為１０％，這亦是集團一直的策略
，因此公司仍有能力投地。
其他內房股走勢不一，碧桂園（０２００７）漲２﹒２％，雅居樂（０３３８３）升
１﹒３％，萬科企業（０２２０２）升０﹒６％，惟旭輝控股集團（００８８４）挫２﹒６％，
中海外（００６８８）仍跌０﹒９％，潤地（０１１０９）跌０﹒８％。
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
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