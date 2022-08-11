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AH股新聞

11/08/2022 08:41

《駐京專電》人行料下半年一些月份通脹或破３％，堅持不大水漫灌

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人民銀行１０日發布２０２２年第二季度
中國貨幣政策執行報告，釋放出貨幣政策新信號。就下一階段主要政策思路，報告提出，加大穩
健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，搞好
跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫
灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。
　　報告預計，今年下半年內地ＣＰＩ運行中樞較上半年１﹒７％的水平將有所抬升，一些月份
漲幅可能階段性突破３％，結構性通脹壓力加大。國家統計局昨日（１０日）公布，７月ＣＰＩ
同比漲２﹒７％，創２０２０年７月以來最高。
　　下一階段，人行將適應新發展階段的要求，堅持穩健的貨幣政策，進一步促進信貸結構調整
優化，提高金融資源配置效率，加快構建和不斷完善金融有效支持實體經濟的體制機制，努力實
現貨幣信貸總量穩、結構優的動態平衡。
　
＊加大對企業的信貸支持，支持基礎設施領域建設＊
　
　　報告明確，要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性開發性金融工具，
重點發力支持基礎設施領域建設，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，力爭經濟運行實現
最好結果。展望未來，信貸增長將與中國經濟從高速增長轉向高質量發展進程相適應，更加重視
總量穩、結構優。
　　報告要求，密切關注國際國內多種不確定因素變化，深入研判銀行體系流動性供求狀況，提
高操作的前瞻性、靈活性和有效性，穩定好市場預期，平衡好內外部均衡。完善貨幣供應調控機
制，持續緩解銀行信貸供給的流動性、資本和利率三大約束，引導金融機構按照市場化、審慎經
營原則，加大對實體經濟的信貸支持力度。
　　支持基礎設施領域建設被重點提及。報告明確，引導開發性政策性銀行落實好新增的
８０００億元（人民幣．下同）信貸額度和新設的３０００億元金融工具，有力支持基礎設施項
目融資。
　
＊基建貸款和房地產貸款需求減弱＊
　
　　報告指出，分析近年來信貸結構的演變和趨勢，隨著城鎮化進程邊際趨緩和房地產長周期趨
勢演變，過去量級較大的基建貸款和房地產貸款需求減弱，房地產貸款比重由２０１９年峰值的
２９％回落至２０２２年６月末的２５﹒７％。而普惠小微、高技術製造業等貸款體量仍相對較
小，加上直接融資呈上升趨勢，信貸增速在新舊動能換擋和融資結構調整過程中可能會有所回落

　　報告強調，但這是適配經濟進入新常態的反映，並不意味著金融支持實體經濟力度減弱，貨
幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速仍將保持基本匹配。
　　報告判斷，中長期看，中國信貸增長將更加重視總量穩、結構優，綠色投資、「兩新一重」
等新動能在一定程度上可為信貸增長提供支撐，加上信貸資源繼續向重點領域和薄弱環節傾斜，
金融對實體經濟新增長點的支持質量和適配性將穩步提升。

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