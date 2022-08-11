《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人民銀行１０日發布２０２２年第二季度

中國貨幣政策執行報告，釋放出貨幣政策新信號。就下一階段主要政策思路，報告提出，加大穩

健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，搞好

跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫

灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的支持。

報告預計，今年下半年內地ＣＰＩ運行中樞較上半年１﹒７％的水平將有所抬升，一些月份

漲幅可能階段性突破３％，結構性通脹壓力加大。國家統計局昨日（１０日）公布，７月ＣＰＩ

同比漲２﹒７％，創２０２０年７月以來最高。

下一階段，人行將適應新發展階段的要求，堅持穩健的貨幣政策，進一步促進信貸結構調整

優化，提高金融資源配置效率，加快構建和不斷完善金融有效支持實體經濟的體制機制，努力實

現貨幣信貸總量穩、結構優的動態平衡。



＊加大對企業的信貸支持，支持基礎設施領域建設＊



報告明確，要保持流動性合理充裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性開發性金融工具，

重點發力支持基礎設施領域建設，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，力爭經濟運行實現

最好結果。展望未來，信貸增長將與中國經濟從高速增長轉向高質量發展進程相適應，更加重視

總量穩、結構優。

報告要求，密切關注國際國內多種不確定因素變化，深入研判銀行體系流動性供求狀況，提

高操作的前瞻性、靈活性和有效性，穩定好市場預期，平衡好內外部均衡。完善貨幣供應調控機

制，持續緩解銀行信貸供給的流動性、資本和利率三大約束，引導金融機構按照市場化、審慎經

營原則，加大對實體經濟的信貸支持力度。

支持基礎設施領域建設被重點提及。報告明確，引導開發性政策性銀行落實好新增的

８０００億元（人民幣．下同）信貸額度和新設的３０００億元金融工具，有力支持基礎設施項

目融資。



＊基建貸款和房地產貸款需求減弱＊



報告指出，分析近年來信貸結構的演變和趨勢，隨著城鎮化進程邊際趨緩和房地產長周期趨

勢演變，過去量級較大的基建貸款和房地產貸款需求減弱，房地產貸款比重由２０１９年峰值的

２９％回落至２０２２年６月末的２５﹒７％。而普惠小微、高技術製造業等貸款體量仍相對較

小，加上直接融資呈上升趨勢，信貸增速在新舊動能換擋和融資結構調整過程中可能會有所回落

。

報告強調，但這是適配經濟進入新常態的反映，並不意味著金融支持實體經濟力度減弱，貨

幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速仍將保持基本匹配。

報告判斷，中長期看，中國信貸增長將更加重視總量穩、結構優，綠色投資、「兩新一重」

等新動能在一定程度上可為信貸增長提供支撐，加上信貸資源繼續向重點領域和薄弱環節傾斜，

金融對實體經濟新增長點的支持質量和適配性將穩步提升。

