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AH股新聞

11/08/2022 09:17

《駐京專電》統計局：籌備第五次全國經濟普查是今年統計工作重點

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家統計局局長康義一行赴遼寧調研第五
次全國經濟普查專項試點工作和當前經濟形勢。康義表示，將第五次全國經濟普查相關籌備工作
作為今年統計工作的重點任務，全力推進專項試點，為開展好第五次全國經濟普查積累有益經驗

　　康義出席了遼寧省第五次全國經濟普查專項試點座談會，康義強調，開展專項試點是對第五
次全國經濟普查新內容、新方法和新技術的科學性和可行性進行全面檢驗的關鍵環節。各試點地
區統計機構要在地方黨委和政府領導下，積極推進試點工作，為科學研制普查方案提供實踐依據
。要扎實做好統計數據生產和經濟形勢分析研判，築牢防懲統計造假、弄虛作假的堅實堤壩，確
保統計數據真實準確。
　　康義一行實地調研了瀋陽鼓風機集團有限公司、瀋陽飛機工業（集團）有限公司、中德園規
劃展示中心，詳細瞭解企業生產經營、技術研發、轉型升級、改革發展等情況。他鼓勵企業依託
遼寧製造業深厚優勢，持續加大研發創新力度，不斷提升核心競爭力，在確保產業鏈供應鏈安全
方面發揮更大作用，為穩住宏觀經濟作出積極貢獻。

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