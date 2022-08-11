《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家統計局局長康義一行赴遼寧調研第五

次全國經濟普查專項試點工作和當前經濟形勢。康義表示，將第五次全國經濟普查相關籌備工作

作為今年統計工作的重點任務，全力推進專項試點，為開展好第五次全國經濟普查積累有益經驗

。

康義出席了遼寧省第五次全國經濟普查專項試點座談會，康義強調，開展專項試點是對第五

次全國經濟普查新內容、新方法和新技術的科學性和可行性進行全面檢驗的關鍵環節。各試點地

區統計機構要在地方黨委和政府領導下，積極推進試點工作，為科學研制普查方案提供實踐依據

。要扎實做好統計數據生產和經濟形勢分析研判，築牢防懲統計造假、弄虛作假的堅實堤壩，確

保統計數據真實準確。

康義一行實地調研了瀋陽鼓風機集團有限公司、瀋陽飛機工業（集團）有限公司、中德園規

劃展示中心，詳細瞭解企業生產經營、技術研發、轉型升級、改革發展等情況。他鼓勵企業依託

遼寧製造業深厚優勢，持續加大研發創新力度，不斷提升核心競爭力，在確保產業鏈供應鏈安全

方面發揮更大作用，為穩住宏觀經濟作出積極貢獻。

