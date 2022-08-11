《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日日北京專電》人行１０日發布的２０２２年第二季度

貨幣政策執行報告顯示，人行綜合運用降準、中期借貸便利、再貸款、再貼現和公開市場操作加

大流動性投放力度，保持流動性合理充裕；加快上繳央行結存利潤，截至７月底已上繳１萬億元

（人民幣．下同），相當於全面降準近０﹒５個百分點的政策力度；連續召開主要金融機構、人

民銀行全系統、政策性銀行「一把手」貨幣信貸形勢分析座談會，支持金融機構在審慎經營前提

下，按市場化原則加大貸款投放力度。

同時，人行發揮結構性貨幣政策工具的精準滴灌作用。繼續運用好再貸款再貼現支持普惠金

融發展，６月末，支農、支小再貸款餘額分別為５４０４億元、１３９９７億元，再貼現餘額為

６１４５億元，以上合計達２５５４６億元。



＊通過ＬＰＲ改革推動企業融資成本，利率達有記錄最低＊



報告顯示，２０２２年以來，人行將穩增長放在更加突出的位置，加大穩健貨幣政策的實施

力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，強化信貸政策引導，幫助市場主體紓困發

展，堅決支持穩住經濟大盤。

一是加大對實體經濟的信貸支持力度；二是鼓勵金融機構對受疫情影響市場主體實施貸款延

期還本付息；三是發揮結構性貨幣政策工具的精準滴灌作用；四是推動降低企業融資成本；五是

拓寬多元化融資渠道；六是引導金融機構加大對基礎設施建設和重大項目的支持力度。

在推動降低企業融資成本方面，人民銀行發揮ＬＰＲ改革效能，今年以來，１年期和５年期

以上ＬＰＲ分別下降０﹒１個、０﹒２個百分點，「市場利率＋央行引導→ＬＰＲ→貸款利率」

的貨幣政策傳導機制更加通暢，企業貸款利率為有統計以來新低。

報告認為，今年以來貨幣政策主動應對，靠前發力，增強前瞻性、精準性、自主性，金融服

務實體經濟質效不斷提升。貨幣信貸總量合理增長，企業融資成本明顯下降，信貸結構持續優化

，金融機構對受疫情影響行業的信貸投放穩步增加。

６月末，普惠小微貸款餘額２２萬億元，同比增長２３﹒８％，連續３８個月保持２０％以

上的增速；全國共建立包含６８﹒５萬家受疫情影響行業企業和供應鏈核心企業名錄庫，累計發

放貸款１０﹒２萬億元，穩定和帶動就業３９５０萬人。

