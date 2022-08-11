《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日日北京專電》教育部８月１０日消息，為貫徹落實中

央「雙減」決策部署，鞏固義務教育階段學科類校外培訓治理成果，教育部部署開展了持續三個

月的「回頭看」工作，累計排查培訓機構１７﹒２萬個（含已關停的機構復查及非學科類機構涉

嫌開展學科類培訓排查）、培訓材料２４﹒３萬份、從業人員４０﹒５萬人，其中發現問題機構

４６１４個。各地依法依規對問題機構予以處置，目前各類問題整改完成率均達１００％，下一

步，將進一步完善校外培訓監管長效機制。緊盯寒暑假等關鍵節點，壓緊壓實責任鏈條，持續保

持高壓態勢，堅決防止違法違規培訓出現反彈。

在機構壓減方面，累計排查發現「假註銷、真運營」的機構５３７個，已全部關停取締。在

「營轉非」方面，累計發現以非營利外殼違規開展營利性行為的機構３４個，有關地方第一時間

約談機構負責人，當場下達整改通知書，已全部完成整改。

在培訓收費監管方面，累計排查發現未執行政府指導價的機構２０６個，超政府指導價收費

８２萬元人民幣，已全部完成整改並全額退回超收培訓費。在隱形變異治理方面，累計排查發現

違規開展學科類培訓的機構３５９８個，「一對一」等個人違規開展培訓１５７２人次，其中涉

及中小學在職教師１５人，已全部完成整改或處理。

在培訓材料和人員管理方面，累計排查發現不合規培訓材料１１６２份，已全部停止使用並

清理銷毀；不具備相應資質的教學、教研人員１１４５人，已全部停用或轉為非教學崗。

在監管信息化方面，累計發現５９８個機構未按要求使用全國校外教育培訓監管與服務綜合

平台登記運營信息，已督促機構完成了信息登記等相關工作。

在風險防範方面，通過持續跟蹤督導，各地強化風險防控措施，普遍建立了重點核查解決退

費難問題、校外培訓監管執法、防範化解勞動用工風險等工作機制。

