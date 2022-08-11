《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》人民銀行發表今年第二季中國貨幣政策執

行報告，於下一階段主要政策思路，講述健全金融險預期部分時提及存款保險，是去季報告中未

有提及，人行指要進一步深化存款保險早期糾正和風險處置職能，發揮風險差別費率的激勵約束

作用，提高早期糾正的權威性。

今年４月起，四間河南村鎮銀行存戶未能經網上取回存款或轉帳，引發儲戶大規模抗議，市

傳涉及約４０萬儲戶和數百億元（人民幣．下同）資金。存戶指他們是在村鎮銀行存款，應受

５０萬元的存款保險所保障。不過有內地傳媒報道，客戶通過互聯網平台存入村鎮銀行的資金或

是屬於理財產品，不在存款保險理賠範圍，引發爭議。

河南銀保監局自７月起向４間村鎮銀行客戶墊付存款，至今已進行四輪墊付，但所用資金沒

有涉及存款保險。

在下一步政策思路中，人行指出，進一步深化存款保險早期糾正和風險處置職能，發揮風險

差別費率的激勵約束作用，提高早期糾正的權威性。持續壓實金融機構及其股東的主體責任、地

方屬地責任和金融管理部門的監管責任，形成風險處置合力，確保處置措施有效執行和落地。



＊建立健全總損失吸收能力，切實提高風險抵禦能力＊



人行報告談及防風險的內容包括，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，構建防

範化解金融風險長效機制。

具體包括：進一步完善宏觀審慎政策框架，提高系統性風險監測、評估與預警能力，豐富宏

觀審慎政策工具箱。完善系統重要性金融機構監管，推動系統重要性銀行按時滿足附加監管要求

，加快推動中國全球系統重要性銀行建立健全總損失吸收能力，切實提高風險抵禦能力。統籌監

管金融控股公司，穩妥推進具備設立情形的非金融企業依法申設金融控股公司，不斷健全相關監

管制度體系，推動金融控股公司穩健規範可持續發展等。

密切關注重點領域風險，提高風險識別的前瞻性、及時性和有效性，抓好防範化解金融風險

工作，壓降存量風險、嚴控增量風險。

