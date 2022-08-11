《經濟通通訊社１１日專訊》中汽協數據顯示，７月，汽車產銷分別完成２４５﹒５萬輛和

２４２萬輛，環比分別下降１﹒８％和３﹒３％，同比分別增長３１﹒５％和２９﹒７％，增長

率高過６月的增逾２０％。分析指，７月當月產銷量雖然低於上月，但為歷年同期最高值。

１－７月，汽車產銷分別完成１４５７﹒１萬輛和１４４７﹒７萬輛，產量同比增長

０﹒８％，銷量同比下降２％。上年８月份行業受芯片短缺影響嚴重，產銷量水平較低，因此今

年１－８月有望實現產銷雙增長。



＊７月新能源車銷量５９﹒３萬輛同比增１﹒２倍＊



新能源車產銷繼續高速增長，７月新能源汽車產銷分別完成６１﹒７萬輛和５９﹒３萬輛，

同比均增長１﹒２倍，惟銷量增長率較上月的１﹒３倍有所放緩。累計１－７月，新能源汽車產

銷分別完成３２７﹒９萬輛和３１９﹒４萬輛，同比均增長１﹒２倍。

出口方面，７月汽車企業出口２９萬輛，連續創歷史新高，出口量環比增長１６﹒５％，同

比增長６７％。其中新能源汽車出口５﹒４萬輛，環比增長８９﹒９％，同比增長３７﹒６％，

呈現快速增長勢頭。累計首七月汽車企業出口１５０﹒９萬輛，同比增長５０﹒６％；全年出口

將有望超過２４０萬輛，符合年初預期。（ｄｗ）

