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AH股新聞

11/08/2022 14:44

《行業數據》中汽協：７月汽車產銷同比均增約三成，環比略降

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中汽協數據顯示，７月，汽車產銷分別完成２４５﹒５萬輛和
２４２萬輛，環比分別下降１﹒８％和３﹒３％，同比分別增長３１﹒５％和２９﹒７％，增長
率高過６月的增逾２０％。分析指，７月當月產銷量雖然低於上月，但為歷年同期最高值。
　　１－７月，汽車產銷分別完成１４５７﹒１萬輛和１４４７﹒７萬輛，產量同比增長
０﹒８％，銷量同比下降２％。上年８月份行業受芯片短缺影響嚴重，產銷量水平較低，因此今
年１－８月有望實現產銷雙增長。
　
＊７月新能源車銷量５９﹒３萬輛同比增１﹒２倍＊
　
　　新能源車產銷繼續高速增長，７月新能源汽車產銷分別完成６１﹒７萬輛和５９﹒３萬輛，
同比均增長１﹒２倍，惟銷量增長率較上月的１﹒３倍有所放緩。累計１－７月，新能源汽車產
銷分別完成３２７﹒９萬輛和３１９﹒４萬輛，同比均增長１﹒２倍。
　　出口方面，７月汽車企業出口２９萬輛，連續創歷史新高，出口量環比增長１６﹒５％，同
比增長６７％。其中新能源汽車出口５﹒４萬輛，環比增長８９﹒９％，同比增長３７﹒６％，
呈現快速增長勢頭。累計首七月汽車企業出口１５０﹒９萬輛，同比增長５０﹒６％；全年出口
將有望超過２４０萬輛，符合年初預期。（ｄｗ）

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