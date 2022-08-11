《經濟通通訊社１１日專訊》內媒早前報道小鵬汽車（０９８６８）輔助駕駛狀態發生車禍

。小鵬汽車回應，經核實，８月１０日下午，寧波一車主駕駛車輛與前方檢查車輛故障人員發生

碰撞，發生人員傷亡。目前交警部門已經立案處理，門店已第一時間已前往現場協助處理。

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