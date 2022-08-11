《經濟通通訊社１１日專訊》新一波新型冠狀病毒肺炎疫情隨旅遊旺季在多地擴散，新增本

土確診及無症狀感染病例達到１９９３宗，其中新疆、海南新增感染達三位數，西藏疫情持續擴

大，廣東、浙江亦有疫情反彈苗頭。滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒４２％，報３２４３﹒４７點，深綜指高開０﹒４７％，造船、半導體、地產股造好，汽車

股走低。

人民銀行發布２０２２年第二季度中國貨幣政策執行報告，釋放出貨幣政策新信號。就下一

階段主要政策思路，報告提出，加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好貨幣政策工具的總量和結構

雙重功能，主動應對，提振信心，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期、經濟增長和物價穩定、內

部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經濟提供更有力、更高質量的

支持。報告預計，今年下半年內地ＣＰＩ運行中樞較上半年１﹒７％的水平將有所抬升，一些月

份漲幅可能階段性突破３％，結構性通脹壓力加大。

人民銀行連續第１１日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日有２０億元

逆回購到期，完全對沖到期量。

被譽為「民營房企最後一個堡壘」的龍湖地產（００９６０）昨日錄得股債雙殺，原因是有

傳聞指龍湖票據逾期，引發投資者信心坍塌。公司管理層緊急召開投資者臨時電話會議溝通，澄

清企業根本沒出任何狀況，上海票據交易所也罕見專門澄清，稱龍湖集團無商票違約和拒付記錄

，對謠傳行為予以譴責。（ｅｙ）

