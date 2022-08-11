《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行發布２０２２年第二季度中國貨幣政策執行報告，釋

放出貨幣政策新信號，中金公司認為，報告沒有提「保持宏觀槓桿率基本穩定」，由於國內經濟

下行壓力持續較大，人行有意維持偏鬆的貨幣政策並試圖促進信貸投放。金融股拉漲，帶動滬綜

指盤中升超１％，半日收市升１﹒１８％，報３２６８﹒０２點，深成指漲１﹒５５％，創業板

指更升２﹒０１％。

新一波新型冠狀病毒肺炎疫情隨旅遊旺季在多地擴散，新增本土確診及無症狀感染病例達到

１９９３宗，其中新疆、海南新增感染達三位數，西藏疫情持續擴大，廣東、浙江亦有疫情反彈

苗頭。上海雖然已連續七日無本土新增，惟閔行區再次開展全員核酸，其中梅龍鎮更加連續三日

全員核酸篩查。

人民銀行連續第１１日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日有２０億元

逆回購到期，完全對沖到期量。兩市半日成交６３６７億元，較上日同時段成交增加４﹒７％。



＊人行稱加大穩健幣策力度，金融股升＊



人民銀行發布第二季度中國貨幣政策執行報告，提出要加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好

貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期

、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經

濟提供更有力、更高質量的支持。

預期下半年政策維持寬鬆馳援經濟，券商股拉漲，國元證券（深：０００７２８）漲停，華

西證券（深：００２９２６）升９﹒８％，南京證券（滬：６０１９９０）升８﹒２％，光大證

券（滬：６０１７８８）漲７﹒６％，東方財富（深：３０００５９）升４﹒２％，中信建投

（滬：６０１０６６）升４％。

保險股同漲，新華保險（滬：６０１３３６）升３﹒７％，中國人壽（滬：６０１６２８）

升３﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒３％，中國平安（滬：６０１３１８）揚

１﹒６％。



＊國台辦重申追求統一，船舶股走高＊



國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室今日聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事業

白皮書》，白皮書進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，展現中國共產黨和中國人民追

求祖國統一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進實現祖國統一的立

場和政策。

船舶軍工股造好，中國船舶（滬：６００１５０）升５﹒３％，亞星錨鏈

（滬：６０１８９０）升２﹒５％，中船科技（滬：６０００７２）、船防務

（滬：６００６８５）升２﹒３％，中國重工（滬：６０１９８９）升１﹒９％。（ｅｙ）

