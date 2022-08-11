《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行發布２０２２年第二季度中國貨幣政策執行報告，釋
放出貨幣政策新信號，中金公司認為，報告沒有提「保持宏觀槓桿率基本穩定」，由於國內經濟
下行壓力持續較大，人行有意維持偏鬆的貨幣政策並試圖促進信貸投放。金融股拉漲，帶動滬綜
指盤中升超１％，半日收市升１﹒１８％，報３２６８﹒０２點，深成指漲１﹒５５％，創業板
指更升２﹒０１％。
新一波新型冠狀病毒肺炎疫情隨旅遊旺季在多地擴散，新增本土確診及無症狀感染病例達到
１９９３宗，其中新疆、海南新增感染達三位數，西藏疫情持續擴大，廣東、浙江亦有疫情反彈
苗頭。上海雖然已連續七日無本土新增，惟閔行區再次開展全員核酸，其中梅龍鎮更加連續三日
全員核酸篩查。
人民銀行連續第１１日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日有２０億元
逆回購到期，完全對沖到期量。兩市半日成交６３６７億元，較上日同時段成交增加４﹒７％。
＊人行稱加大穩健幣策力度，金融股升＊
人民銀行發布第二季度中國貨幣政策執行報告，提出要加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好
貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，主動應對，提振信心，搞好跨周期調節，兼顧短期和長期
、經濟增長和物價穩定、內部均衡和外部均衡，堅持不搞「大水漫灌」，不超發貨幣，為實體經
濟提供更有力、更高質量的支持。
預期下半年政策維持寬鬆馳援經濟，券商股拉漲，國元證券（深：０００７２８）漲停，華
西證券（深：００２９２６）升９﹒８％，南京證券（滬：６０１９９０）升８﹒２％，光大證
券（滬：６０１７８８）漲７﹒６％，東方財富（深：３０００５９）升４﹒２％，中信建投
（滬：６０１０６６）升４％。
保險股同漲，新華保險（滬：６０１３３６）升３﹒７％，中國人壽（滬：６０１６２８）
升３﹒４％，中國太保（滬：６０１６０１）升２﹒３％，中國平安（滬：６０１３１８）揚
１﹒６％。
＊國台辦重申追求統一，船舶股走高＊
國務院台灣事務辦公室、國務院新聞辦公室今日聯合發表《台灣問題與新時代中國統一事業
白皮書》，白皮書進一步重申台灣是中國的一部分的事實和現狀，展現中國共產黨和中國人民追
求祖國統一的堅定意志和堅強決心，闡述中國共產黨和中國政府在新時代推進實現祖國統一的立
場和政策。
船舶軍工股造好，中國船舶（滬：６００１５０）升５﹒３％，亞星錨鏈
（滬：６０１８９０）升２﹒５％，中船科技（滬：６０００７２）、船防務
（滬：６００６８５）升２﹒３％，中國重工（滬：６０１９８９）升１﹒９％。（ｅｙ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動