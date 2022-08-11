《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行發布２０２２年第二季度中國貨幣政策執行報告，在

定調上幾無變化，經濟復甦乏力、地產風險釋放仍未見底，仍離不開相對寬鬆的貨幣政策環境。

分析師表示，美國大幅加息概率變小，外圍擾動因素轉弱。人行報告釋放暖意，政策短期料難收

緊。大金融板塊全線大漲，帶動滬深股市向好，滬綜指周四隨美股漲勢高開，午後升幅進一步擴

大，以全日最高位收市，總結全日升１﹒６％，報３２８１﹒６７點，深成指漲２﹒０５％，創

業板指更飆２﹒３７％。個股漲多跌少，兩市超３６００股飄紅，銀行、保險午後走高，券商、

半導體等板塊漲幅居前。

人民銀行連續第１１日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日有２０億元

逆回購到期，完全對沖到期量。兩市全日成交１０６６７億元，按日大增長１０﹒４％，外資循

陸股通淨流入近１３３億元，創６月１５日以來新高。

市場人士並認為，人行進一步強調警惕結構性通脹壓力，再次預示短期內貨幣政策增量工具

想象空間有限。另外人行首度正面回應７月以來逆回購縮量是因需求不足導致，一方面或將緩和

市場對資金收緊的憂慮，但同時也預示著８月ＭＬＦ（中期借貸便利）被動縮量續做的可能性越

來越大。



＊銀行、券商板塊集體爆發＊



人行最新發布２０２２年二季度貨幣政策執行報告指出，當前國內經濟恢復基礎尚需穩固，

將加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調節；同時提出要警惕結構性通脹壓力，堅決不搞大

水漫灌。銀行股震蕩拉升，蘭州銀行（深：００１２２７）急升５﹒６％，瑞豐銀行

（滬：６０１５２８）、招商銀行（滬：６０００３６）齊漲３﹒７％，廈門銀行

（滬：６０１１８７）升３﹒４％，無錫銀行（滬：６００９０８）升３﹒１％，興業銀行

（滬：６０１１６６）升２﹒９％。

受註冊制改革機遇券商有望帶來業績增量消息影響，券商板塊大漲，國元證券

（深：０００７２８）、華西證券（深：００２９２６）、南京證券（滬：６０１９９０）、光

大證券（滬：６０１７８８）、哈投股份（滬：６００８６４）漲停，東方財富

（深：３０００５９）大升７﹒８％，浙商證券（滬：６０１８７８）揚８﹒９％，中信建投

（滬：６０１０６６）飆升８﹒４％。



＊蘋果概念股爆發，多股封板＊



天風國際分析師郭明錤在推特發文稱，預計ｉＰｈｏｎｅ １４系列機型平均售價將上漲

１５％，主要原因是ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ的上漲和更高的出貨比例。蘋果概念領漲，正

業科技（深：３００４１０）、領益智造（深：００２６００）、福蓉科技

（滬：６０３３２７）、新綸新材（深：００２３４１）、宏和科技（滬：６０３２５６）等多

股封板。

近期中國多個省份迎來持續高溫天氣，用電量飆升，電力調度顯得越發關鍵，各地也加速了

虛擬電廠的建設。Ａ場電力股持續造好，華能國際（滬：６０００１１）升２﹒５％，中國核電

（滬：６０１９８５）升２﹒３％，國電電力（滬：６００７９５）升２﹒１％，龍源電力

（深：００１２８９）升２﹒２％，三峽能源（滬：６００９０５）升１﹒４％，國投電力

（滬：６００８８６）升１﹒５％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１９３﹒５４ ＋２﹒０４

上證綜合指數 ３２８１﹒６７ ＋１﹒６０ ４２７４﹒００

深證綜合指數 ２２１６﹒９８ ＋１﹒６６ ６３９３﹒００

上證Ｂ股指數 ３０７﹒３１ ＋０﹒９７ ２﹒１９

深證Ｂ股指數 １２６４﹒０６ ＋０﹒５９ ２﹒２８

上證１８０指數 ８７５２﹒０７ ＋２﹒０１

上證３８０指數 ６１６６﹒１５ ＋１﹒１５

深證成份指數 １２４７４﹒０３ ＋２﹒０５

中小創新指數 ２５４９﹒８８ ＋１﹒１９

深圳創業板指數 ２７２１﹒４９ ＋２﹒３７

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