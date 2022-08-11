《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數半日升１﹒４１％，報８７００﹒５４點，上

證３８０指數半日升０﹒８８％，報６１４９﹒４２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８１﹒３６億元，用３８﹒６４

億元或７﹒４％。

近期中國多個省份迎來持續高溫天氣，用電量飆升，電力調度顯得越發關鍵，各地也加速了

虛擬電廠的建設。電力股持續造好，中國核電（滬：６０１９８５）升近２％，國電電力

（滬：６００７９５）升１﹒６％，華能國際（滬：６０００１１）升１﹒７％，華能水電

（滬：６０００２５）升１﹒３％。

在全球供應鏈重組的趨勢之下，惠譽警告，民族主義和保護主義抬頭、地緣政治不穩定加上

貨幣與財政政策干預，恐使晶片商的收入和現金流波動情況加劇。半導體股仍衝高，韋爾股份

（滬：６０３５０１）升５﹒９％，兆易創新（滬：６０３９８６）升３﹒２％，中芯國際

（滬：６８８９８１）升３﹒２％。

滬深兩市今早交投回暖，半日成交６３６７億元較上日同時段成交增加近５％。券商股集體

拉升，南京證券（滬：６０１９９０）漲８﹒２％，光大證券（滬：６０１７８８）升７﹒６％

，國聯證券（滬：６０１４５６）升３﹒９％、哈投股份（滬：６００８６４）走高５﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

