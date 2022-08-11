《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數今日收升２﹒０１％，報８７５２﹒０７點，

上證３８０指數收升１﹒１５％，報６１６６﹒１５點。

人行季度報告釋出貨幣政策維持寬鬆的暖意，券商、保險、銀行三大金融板塊全日強勢。券

商板塊表現最強，南京證券（滬：６０１９９０）、光大證券（滬：６０１７８８）漲停；保險

股午後升幅擴大，中國人壽（滬：６０１６２８）升５﹒８％，新華保險（滬：６０１３３６）

大漲４﹒７％。

國航（滬：６０１１１１）、東航（滬：６００１１５）、南航（滬：６０００２９）等多

間內地航企宣布恢復中英直飛航線。據悉，中英直航客運服務中正在恢復中。三大民航午後走高

，國航（滬：６０１１１１）升１﹒７％，

東航（滬：６００１１５）升１﹒３％，南航（滬：６０００２９）升１﹒５％。

近期中國多個省份迎來持續高溫天氣，用電量飆升，電力調度顯得越發關鍵，各地也加速了

虛擬電廠的建設。電力股持續造好，中國核電（滬：６０１９８５）升２﹒３％，國電電力

（滬：６００７９５）升２﹒１％，華能國際（滬：６０００１１）升２﹒５％，華能水電

（滬：６０００２５）升０﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

