《經濟通通訊社１１日專訊》深證成指半日升１﹒５５％，報１２４１２﹒５８點，深證中

小創新指數半日升１％，報２５４４﹒９５點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４７６﹒８２億元，用４３﹒１８

億元或８﹒３％。

８月１１日，天風國際證券知名分析師郭明錤發布推文稱，ｉＰｈｏｎｅ １４系列機型的

平均售價將上漲１５％，還預料富士康能拿下七成ｉＰｈｏｎｅ １４訂單。蘋果概念股集體高

漲，藍思科技（深：３００４３３）飆７﹒９％，歌爾股份（深：００２２４１）抽升８﹒９％

，立訊精密（深：００２４７５）升６﹒５％。

國家郵政局早前數據顯示，今年上半年，郵政行業增速快速修復。快遞股集體回暖，申通快

遞（深：００２４６８）升逾３％，順豐控股（深：００２３５２）升近３％，怡亞通

（深：００２１８３）升１﹒７％，中鐵特貨（深：００１２１３）升１﹒１％。

雲遊戲概念股今早走強，三七互娛（深：００２５５５）升２﹒６％，世紀華通

（深：００２６０２）漲３﹒１％，完美世界（深：００２６２４）升逾２％，創維數字

（深：０００８１０）升３﹒８％，信維通信（深：３００１３６）升３﹒２％，巨人網絡

（深：００２５５８）升近２％，藍色光標（深：３０００５８）飆６％，湯姆貓

（深：３００４５９）升３﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

