《經濟通通訊社１１日專訊》深證成指今日收升２﹒０５％，報１２４７４﹒０３點，深證

中小創新指數收升１﹒１９％，報２５４９﹒８８點。

雲遊戲概念股全日走強，三七互娛（深：００２５５５）升３﹒７％，世紀華通

（深：００２６０２）漲３﹒６％，完美世界（深：００２６２４）升３﹒２％，創維數字

（深：０００８１０）飆逾６％，信維通信（深：３００１３６）升３﹒９％，巨人網絡

（深：００２５５８）升３﹒３％，藍色光標（深：３０００５８）抽升６﹒７％，湯姆貓

（深：３００４５９）升３﹒４％。

８月１１日，天風國際證券知名分析師郭明錤發布推文稱，ｉＰｈｏｎｅ １４系列機型的

平均售價將上漲１５％，還預料富士康能拿下七成ｉＰｈｏｎｅ １４訂單。蘋果概念股集體高

漲，藍思科技（深：３００４３３）飆７﹒９％，歌爾股份（深：００２２４１）、立訊精密

（深：００２４７５）漲停。

在全球供應鏈重組的趨勢之下，惠譽警告，民族主義和保護主義抬頭、地緣政治不穩定加上

貨幣與財政政策干預，恐使晶片商的收入和現金流波動情況加劇。半導體股仍衝高，北方華創

（深：００２３７１）揚０﹒６％，聖邦股份（深：３００６６１）升２﹒４％，北京君正

（深：３００２２３）升２﹒８％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

