《經濟通通訊社１１日專訊》距離蘋果ｉＰｈｏｎｅ １４系列發售還有一個月左右的時間
，有關新機的消息不斷從各方傳來。８月１１日，天風國際證券知名分析師郭明錤發布推文稱，
ｉＰｈｏｎｅ １４系列機型的平均售價將上漲１５％，還預料富士康能拿下七成ｉＰｈｏｎｅ
１４訂單。
郭明錤表示，和上一代ｉＰｈｏｎｅ １３系列相比，ｉＰｈｏｎｅ １４系列的平均售價
將上漲大約１５％，達到１０００美元（折合約６７２４元人民幣）至１０５０美元（折合約
７０６０元人民幣）。而新品漲價的原因是因為兩款ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ機型更貴了，
不僅如此它們的出貨量比重也提高了。
此外，郭明錤還表示，富士康將成為ｉＰｈｏｎｅ １４漲價的贏家之一。眾所周知，富士
康是ｉＰｈｏｎｅ １４系列手機的主要代工廠。此次，富士康拿下了６０％至７０％的新機訂
單，所以收入也會顯著受益於ｉＰｈｏｎｅ １４系列平均售價的提高。
受消息刺激，工業富聯（滬：６０１１３８）目前升１﹒６％，報９﹒７２元人民幣。
其他蘋果概念股集體高漲，藍思科技（深：３００４３３）飆８﹒６％，歌爾股份
（深：００２２４１）抽升５﹒９％，立訊精密（深：００２４７５）升４﹒２％，東山精密
（深：００２３８４）升３﹒３％，長電科技（滬：６００５８４）升３﹒２％，鵬鼎控股
（深：００２９３８）升２﹒６％，京東方Ａ（深：０００７２５）升１﹒６％，聞泰科技
（滬：６００７４５）升１﹒４％。（ｊｔ）
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