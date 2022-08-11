  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

11/08/2022 10:11

《Ａ股焦點》蘋果概念股飆，料富士康奪七成ｉＰｈｏｎｅ１４訂單

　　《經濟通通訊社１１日專訊》距離蘋果ｉＰｈｏｎｅ　１４系列發售還有一個月左右的時間
，有關新機的消息不斷從各方傳來。８月１１日，天風國際證券知名分析師郭明錤發布推文稱，
ｉＰｈｏｎｅ　１４系列機型的平均售價將上漲１５％，還預料富士康能拿下七成ｉＰｈｏｎｅ
　１４訂單。
　　郭明錤表示，和上一代ｉＰｈｏｎｅ　１３系列相比，ｉＰｈｏｎｅ　１４系列的平均售價
將上漲大約１５％，達到１０００美元（折合約６７２４元人民幣）至１０５０美元（折合約
７０６０元人民幣）。而新品漲價的原因是因為兩款ｉＰｈｏｎｅ　１４　Ｐｒｏ機型更貴了，
不僅如此它們的出貨量比重也提高了。
　　此外，郭明錤還表示，富士康將成為ｉＰｈｏｎｅ　１４漲價的贏家之一。眾所周知，富士
康是ｉＰｈｏｎｅ　１４系列手機的主要代工廠。此次，富士康拿下了６０％至７０％的新機訂
單，所以收入也會顯著受益於ｉＰｈｏｎｅ　１４系列平均售價的提高。
　　受消息刺激，工業富聯（滬：６０１１３８）目前升１﹒６％，報９﹒７２元人民幣。
　　其他蘋果概念股集體高漲，藍思科技（深：３００４３３）飆８﹒６％，歌爾股份
（深：００２２４１）抽升５﹒９％，立訊精密（深：００２４７５）升４﹒２％，東山精密
（深：００２３８４）升３﹒３％，長電科技（滬：６００５８４）升３﹒２％，鵬鼎控股
（深：００２９３８）升２﹒６％，京東方Ａ（深：０００７２５）升１﹒６％，聞泰科技
（滬：６００７４５）升１﹒４％。（ｊｔ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金