《經濟通通訊社１１日專訊》距離蘋果ｉＰｈｏｎｅ １４系列發售還有一個月左右的時間

，有關新機的消息不斷從各方傳來。８月１１日，天風國際證券知名分析師郭明錤發布推文稱，

ｉＰｈｏｎｅ １４系列機型的平均售價將上漲１５％，還預料富士康能拿下七成ｉＰｈｏｎｅ

１４訂單。

郭明錤表示，和上一代ｉＰｈｏｎｅ １３系列相比，ｉＰｈｏｎｅ １４系列的平均售價

將上漲大約１５％，達到１０００美元（折合約６７２４元人民幣）至１０５０美元（折合約

７０６０元人民幣）。而新品漲價的原因是因為兩款ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ機型更貴了，

不僅如此它們的出貨量比重也提高了。

此外，郭明錤還表示，富士康將成為ｉＰｈｏｎｅ １４漲價的贏家之一。眾所周知，富士

康是ｉＰｈｏｎｅ １４系列手機的主要代工廠。此次，富士康拿下了６０％至７０％的新機訂

單，所以收入也會顯著受益於ｉＰｈｏｎｅ １４系列平均售價的提高。

受消息刺激，工業富聯（滬：６０１１３８）目前升１﹒６％，報９﹒７２元人民幣。

其他蘋果概念股集體高漲，藍思科技（深：３００４３３）飆８﹒６％，歌爾股份

（深：００２２４１）抽升５﹒９％，立訊精密（深：００２４７５）升４﹒２％，東山精密

（深：００２３８４）升３﹒３％，長電科技（滬：６００５８４）升３﹒２％，鵬鼎控股

（深：００２９３８）升２﹒６％，京東方Ａ（深：０００７２５）升１﹒６％，聞泰科技

（滬：６００７４５）升１﹒４％。（ｊｔ）

