《經濟通通訊社１１日專訊》Ａ場券商、保險、銀行三大金融板塊午後強勢依舊，帶動上證

綜指、深證成指升幅超１％，外資亦暫流入近１百億元人民幣。

眾多板塊中，券商板塊表現最強，南京證券（滬：６０１９９０）、國元證券

（深：０００７２８）、光大證券（滬：６０１７８８）、華西證券（深：００２９２６）均漲

停；保險股午後升幅擴大，中國人壽（滬：６０１６２８）飆６﹒６％，新華保險

（滬：６０１３３６）大漲４﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）彈３﹒４％，中國人保

（滬：６０１３１９）、中國平安（滬：６０１３１８）升超２％。銀行股方面，招商銀行

（滬：６０００３６）、興業銀行（滬：６０１１６６）、平安銀行（深：０００００１）、寧

波銀行（深：００２１４２）等漲逾２％。

人行最新發布２０２２年二季度貨幣政策執行報告指出，當前國內經濟恢復基礎尚需穩固，

將加大穩健貨幣政策實施力度，搞好跨周期調節；同時提出要警惕結構性通脹壓力，堅決不搞大

水漫灌。



＊中金：人行有意維持偏鬆的貨幣政策並試圖促進信貸投放＊



中金公司固收研究團隊陳健恒、范陽陽等表示，人行對下半年通脹的定性為結構性通脹。在

這樣的判斷下，下半年如果通脹中樞如期上升，即便階段性超過３％，也不會引發人行的主動收

緊。報告對貨幣政策的定調仍然寬鬆，加上結構性政策工具使用，人行持續向實體投放便宜資金

，也使得市場流動性保持充裕狀態。報告沒有提「保持宏觀槓桿率基本穩定」，由於國內經濟下

行壓力持續較大，人行有意維持偏鬆的貨幣政策並試圖促進信貸投放。

不過，華泰證券固收研究團隊張繼強等認為，整體上報告基本延續了７月國務會議和政治局

會議等提法，但對通脹和外部平衡等關注度明顯提高，意味著後續貨幣政策沒有太多期待空間。

內外制約＋流動性寬鬆的環境下，降準降息的概率都不高。（ｗｌ）

