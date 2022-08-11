《經濟通通訊社１１日專訊》國內豬肉價格似進入新一輪上升周期，Ａ股生豬養殖企業７月

份經營狀況捷報頻傳。其中，溫氏股份（深：３００４９８）豬產品銷售收入同比增長

５０﹒９７％，唐人神（深：００２５６７）生豬銷售收入同比增速更達逾１倍。新希望

（深：０００８７６）在披露７月份生豬銷售情況簡報時透露，公司在７月份銷售生豬量同比增

長４８﹒４４％，商品豬銷售均價由６月份的每公斤１５﹒９７元（人民幣．下同）上漲至７月

份的２１﹒０９元，環比增長３２﹒０６％，同比增長３６﹒２４％，生豬銷售收入同比大幅增

長９２﹒７９％。正邦科技（深：００２１５７）、牧原股份（深：００２７１４）７月的商品

豬價格亦順利突破２字頭。

惟內媒引述上海鋼聯農產品事業部生豬分析師吳夢雷認為，今年首七月，１０家上市豬企的

生豬累計出欄量為６３７８﹒９６萬頭，年度出欄計劃平均完成率為６２﹒５４％，且據能繁母

豬存欄量及傳導周期、優化指標等綜合因素測算，下半年上市豬企出欄量要少於上半年。綜合來

看，因上半年豬價過低，上市豬企虧損程度較深，盡管自６月中旬後豬價回升至多數養殖企業成

本線以上水平，但因下半年豬價大漲空間有限，上市豬企出欄量預計偏少，所以下半年各上市豬

企將持有適當利潤，但基本難以實現年度扭虧為盈。

Ａ場豬肉股各別發展，正邦科技彈１﹒３％，上海梅林（滬：６０００７３）、順鑫農業

（深：０００８６０）漲０﹒５％；同時，唐人神軟０﹒７％，溫氏股份跌１％。（ｗｌ）

