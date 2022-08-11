《經濟通通訊社１１日專訊》美國商務部長雷蒙多表示，眾議院議長佩洛西訪台之後，地緣

政治局勢變得「格外複雜」，總統拜登正在非常謹慎地權衡３０００多億美元中國進口商品關稅

，希望任何決定都不會傷害美國勞工的利益。另有知情人士透露，此事讓拜登政府重新思考是否

取消對中關稅，或實施其他措施。在北京，外交部發言人汪文斌今日回應表示，中方已多次指出

，貿易戰沒有贏家。盡早取消關稅，有利於美國，有利於中國，有利於世界。

汪文斌強調，當前台海局勢緊張的前因後果一清二楚，是非曲直，一目了然。美方是主動挑

釁者和危機製造者，美方應當真正認清佩洛西竄台的惡劣性質，深刻反思由此造成的嚴重後果，

立即糾正錯誤，美方不要指望中方拿自己的核心利益做交易，而應當老老實實回到一個中國原則

和中美三個聯合公報上來。



＊戴琪：對中國在經貿領域的不公平行為採取新做法＊



拜登政府評估取消對中關稅已有好幾個月的時間，財長耶倫和貿易代表戴琪在此議題上意見

分歧。雷蒙多表示，拜登「非常謹慎」，不希望做出會傷害美國勞工的決定，但兩人最近才再次

討論此事，預料拜登不久後就會有所決定。

美國貿易代表戴琪近日在美國鋼鐵工人聯合會（ＵＳＷ）拉斯維加斯年會上發表講話，誓言

要對中國在經貿領域的不公平行為採取新作法，包括通過５２７億美元的晶片法案等舉措，投資

於美國工人和基礎設施，以及與美國盟友合作，形成對華統一戰線。ＵＳＷ和其他工會主張繼續

對中國商品徵收關稅，以幫助為美國工人創造公平的競爭環境，並減少美國對中國供應商的依賴

。

法國外貿銀行（Ｎａｔｉｘｉｓ）表示，台海危機更大程度上是中美戰略競爭的一部分，任

何進一步的升級都可能對台灣、亞洲和世界產生非常負面的影響，包括供應鏈受阻和新一輪的通

脹壓力，也可能加速正在進行的供應鏈重組。（ｗｌ）

