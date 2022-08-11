《經濟通通訊社１１日專訊》中國國務委員兼外長王毅再次針對台海局勢新動向，闡明了中

方的立場。

王毅強調，美國眾院議長佩洛西竄訪中國台灣地區，已被證實是一場徹頭徹尾的政治挑釁。

此舉嚴重違反美方作出的承諾，嚴重侵犯中國的主權。中方從捍衛自身的主權和領土完整出發，

從維護不干涉內政這一國際關係基本准則出發，從真正維護好台海的和平穩定出發，當然要做出

必要和堅決的反制。佩洛西的表演只會使國際社會更加認清美霸權霸凌的本質，只會讓各國堅持

一中政策的共識更加牢固，只會使中國人民更加團結一心，堅定不移推進國家統一大業。

王毅說，台海形勢目前還在發展，尤其要警惕三個危險動向：

一是警惕美國不甘心失敗，糾集一些夥計拱火澆油，加大地區軍事部署，推動形勢進一步升

級，圖謀制造新的更大危機。

二是警惕「台獨勢力誤判形勢，不自量力，繼續加緊內外勾連，在分裂國家和民族的道路上

一意孤行，愈走愈遠。

三是警惕一些國家的政治人物罔顧是非，跟風炒作，甚至企圖借機效仿，進行政治表演，謀

取政治私利。這將嚴重破壞與中國交往的政治基礎，嚴重衝擊聯合國憲章和二戰後國際體系。

（ｃａ）

