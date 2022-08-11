《經濟通通訊社１１日專訊》美國貿易代表戴琪告訴美國鋼鐵工人聯合會（ＵＳＷ），工會

意見將繼續在拜登政府貿易政策佔有實質性地位，並誓言要對中國在經貿領域的不公平行為採取

新作法。

戴琪在ＵＳＷ拉斯維加斯年會上發表講話，她指出，中國以國家支持的工業政策損害美國的

繁榮、打壓勞工權利，並削弱環保標準，對美國鋼鐵生產及就業的傷害尤深，她承諾將竭盡全力

向中國究責，避免其他行業有相同遭遇。

她表示，多年的對話和貿易爭端未帶來有意義的改革，美方不會坐等中國改變，需要採取一

種全面且務實的新作法，這包括通過５２７億美元的晶片法案等舉措，投資於美國工人和基礎設

施，以及與美國盟友合作，形成對華統一戰線。

戴琪稱，美國總統拜登「以工人為重」的經貿政策正在產生效果，製造業就業崗位和工業生

產正在上升。貿易政策將不再忽視工人需求及國內投資，像去年的基礎設施法案和近日的

４３００億美元氣候、藥物和稅收法案，都將創造更多的就業機會及鋼鐵需求。

她指出，工會也將是美國與歐盟貿易討論的核心，美國貿易代表署也將繼續在《美墨加協定

》（ＵＳＭＣＡ）下推動勞工權利。

ＵＳＷ和其他工會主張繼續對中國商品徵收關稅，以幫助為美國工人創造公平的競爭環境，

並減少美國對中國供應商的依賴。

戴琪沒有具體提到拜登政府對是否對中國商品徵收關稅的考慮，戴琪此前主張保留關稅，作

為迫使中國改變經濟政策的戰略一環。（ｃａ）



