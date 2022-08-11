《經濟通通訊社１１日專訊》法國外貿銀行（Ｎａｔｉｘｉｓ）表示，台海危機更大程度上

是中美戰略競爭的一部分，任何進一步的升級都可能對台灣、亞洲和世界產生非常負面的影響，

包括供應鏈受阻和新一輪的通脹壓力，而此次危機還可能加速正在進行的供應鏈重組。

報告又指，經濟制裁範圍主要是農產品和食品，僅影響台灣出口的０﹒２％，而大陸是台灣

最大貿易夥伴，所以制裁範圍十分具針對性，原因可能是最大出口項目半導體是中國不可或缺。



＊市場更憂中美信任下降＊



該行稱，台海局勢緊張和中美之間信任下降等事態的發展非常令人擔憂，但全球市場的反應

卻相當溫和。實際上，全球投資者正在密切關注美國和中國大陸的經濟前景，並未完全將注意力

集中於台灣。台灣的資本外流加速，但規模遠不及今年４月聯儲局首次加息的時期。簡而言之，

市場幾乎沒有對此次台海危機定價，更不會上升到類似於烏克蘭危機的反應。

報告認為，今次風險遠大於１９９６年台海危機。首先，中國大陸的經濟規模和與世界的貿

易流動已經擴大數倍；其次，台灣目前是半導體和資訊通訊科技產品的至關重要的生產地，特別

是在高端半導體領域。

預料大陸定期軍演造成的封鎖將對一些正快速增長、高度依賴半導體的行業，帶來全球瓶頸

，包括高性能計算、物聯網、數據中心和電動汽車等。消費電子產品亦將受到影響，但需求下降

和庫存水平上升的趨勢，應該一定程度上有助緩解沖擊。此外，台灣海峽也是日韓等北亞地區能

源進口的重要通道。（ｃａ）（ｚｚ）



