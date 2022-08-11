《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指低開４６點，報１９９５６點。最高跌

４６點報１９９５６點，最低跌５３４點報１９４６９點。恒指收報１９６１０點，跌３９２點

或１﹒９６％。

按額度計算，北水全日淨流入２５﹒１億元人民幣，增加３２５﹒１％。北水淨買入最多的

個股依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、天齊鋰業（０９６９６）；淨

賣出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交８９２﹒７２億元增加８﹒６％。其中港股通成交２０８﹒４億元，佔總成交

２３﹒３％。

中國移動升１﹒１７％報５１﹒８元，北水淨買入７﹒９億元；騰訊控股跌０﹒８１％報

２９５﹒６元，北水淨買入２﹒３億元；天齊鋰業升０﹒８８％報８５﹒８元，北水淨買入

１﹒８億元。

美團跌３﹒６４％報１６９﹒６元，北水淨賣出３﹒８億元；快手跌３﹒６４％報

７４﹒０５元，北水淨賣出３﹒５億元；藥明生物跌９﹒２６％報６７﹒６元，北水淨賣出

２﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ７﹒９１

騰訊控股 （００７００） ２﹒３２

天齊鋰業 （０９６９６） １﹒８０

理想汽車 （０２０１５） １﹒５２

安踏體育 （０２０２０） ０﹒２８

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －３﹒８５

快手 （０１０２４） －３﹒５３

藥明生物 （０２２６９） －２﹒８１

吉利汽車 （００１７５） －１﹒５３

香港交易所 （００３８８） －１﹒１４

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