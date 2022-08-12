《經濟通通訊社１２日專訊》ＭＳＣＩ明晟公司公布最新的季度審核變更結果。在本次調整

中，最值得關注的是ＭＳＣＩ中國指數。由於該指數被嵌套進ＭＳＣＩ新興市場指數，因此股票

進入ＭＳＣＩ中國指數，便意味著進入了ＭＳＣＩ全球標準指數系列，將獲得大量被動資金跟蹤

。

ＭＳＣＩ中國指數此次新納入７隻中國股票，分別是同仁堂（滬：６０００８５）、招商輪

船（滬：６０１８７２）、派能科技（滬：６８８０６３）、鹽湖股份（深：０００７９２）、

天齊鋰業（深：００２４６６）、雲天化（滬：６０００９６）、藏格礦業

（深：０００４０８）。剔除２隻個股，分別是旭輝永升服務（０１９９５）、龍光集團

（０３３８０）。

此外，ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數增加７隻成分股，分別為鵬輝能源（深：３００４３８）

、鼎勝新材（滬：６０３８７６）、鹽湖股份、派能科技、石英股份（滬：６０３６８８）、帝

爾激光（深：３００７７６）、奧特維（滬：６８８５１６）。剔除５隻成分股，分別為首開股

份（滬：６００３７６）、藍帆醫療（００２３８２）、中南建設（深：０００９６１）、生物

股份（滬：６００２０１）和華北制藥（滬：６００８１２）。

ＭＳＣＩ中國全股票指數指數新納入８個成分股，包括鹽湖股份、派能科技、石英股份等，

剔除２個成分股。

這次ＭＳＣＩ季度指數調整將於８月３１日收市後生效。因此，被新納入的個股或將在當日

尾盤迎來海外被動指數資金買入。（ｌｃ）

