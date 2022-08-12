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AH股新聞

12/08/2022 18:19

中國平安首７個月原保險合同保費收入升１﹒８％至４８６２億人幣

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，集團
２０２２年首７個月原保險合同保費收入為４８６１﹒９９億元人民幣，按年升１﹒８１％。
（ｃｗ）

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