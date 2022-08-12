《經濟通通訊社１２日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，集團
２０２２年首７個月原保險合同保費收入為４８６１﹒９９億元人民幣，按年升１﹒８１％。
（ｃｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
12/08/2022 18:19
中國平安首７個月原保險合同保費收入升１﹒８％至４８６２億人幣
《經濟通通訊社１２日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，集團
２０２２年首７個月原保險合同保費收入為４８６１﹒９９億元人民幣，按年升１﹒８１％。
（ｃｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
下一篇新聞︰12/08/2022 17:59 【大國博弈】多間國企啟動自美退市，中證監：出於自身商業考慮
12/08/2022 17:52 【內房困局】銀保監：推動保交樓、穩民生，研解決資金缺口方案
12/08/2022 17:48 《滬╱深股通》隆基綠能為滬股通十大成交活躍股榜首
12/08/2022 17:48 《港股通》新東方在綫為港股通（深）十大成交活躍股榜首
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰