《經濟通通訊社１２日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）宣布，公司已於

今日（美國東部時間）通知紐約證券交易所，公司將根據１９３４年美國證券交易法（經修訂）

等相關規定，申請自願將其美國存託股份從紐交所退市。

公司於２０００年完成１７５﹒８２億股公司Ｈ股的發行，並在聯交所及紐交所兩地上市，

其中紐交所上市的存託股佔Ｈ股總發行量的２３﹒５％。２００５年，公司完成逾３０億股Ｈ股

的增發。２００７年，公司完成４０億股公司Ａ股的發行並在上海證券交易所上市。截至今年８

月９日，存託股數量佔公司Ｈ股總量約３﹒９３％，佔公司總股數約０﹒４５％。

考慮到包括但不限於以下因素：目前存託股佔公司Ｈ股及總股數比重很小，交易量與公司Ｈ

股全球交易量相比較低，同時由於不同上市地監管規則差異，導致繼續維持存託股在紐交所上市

的披露義務需要公司付出較大的行政負擔，以及公司從未使用紐交所二次融資功能且聯交所和上

交所具有較強可替代性，可滿足公司正常經營的籌融資需求，為更好維護投資者利益，經綜合評

估，公司董事會批准存託股從紐交所退市，並根據後續實際情況，在公司滿足證券交易法相關規

定的前提下申請註銷該等存託股和對應Ｈ股在美國證券交易委員會的註冊。

因此，公司擬於２０２２年８月２９日或前後向ＳＥＣ遞交表格２５，以將其存託股自紐交

所退市。存託股的退市預計在表格２５遞交１０日後生效。存託股在紐交所的最後交易日期為

２０２２年９月８日或前後。於該日期及自該日期之後，公司的存託股不再於紐交所掛牌。公司

將繼續履行證券交易法下的披露義務，直到公司在符合１２ｈ－６規則規定的註銷條件後向

ＳＥＣ提交表格１５Ｆ以尋求註銷存託股和對應Ｈ股在美國證券法下的註冊。

公司將於本公告日指示存託行紐約梅隆銀行按照存託協議的要求向存託股持有人發出終止存

託計劃的通知，存託計劃將於２０２２年１０月１６日或前後終止。在從紐交所退市後至存託計

劃終止日前的期間，公司存託計劃下的存託股預計將在場外交易市場（ＯＴＣ）交易。（ｂｎ）

