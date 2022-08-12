《環富通基金頻道１２日專訊》施羅德投資亞洲區多元資產管理總監于學宇指，對於環球經

濟會否立即進入減緩甚至衰退，市場仍是眾說紛紜。急起直追的加息步伐，以及經濟會否因此被

拖累成為了投資者此刻最大的憂慮。現時對今年的全球經濟增長預測為２﹒７％，但值得關注的

是各國經濟增長自２０２１年走出新冠疫情強勁反彈後，勢頭確實有放緩跡象。全球似乎正邁向

一個高通脹、低增長的時期，意味著滯脹風險已明顯增加，投資者需要為市場波動可能加劇作好

動態資產配置準備，以找尋投資機遇。



＊收水步伐加快股債風險高，適度轉投防守性強股票＊



隨著聯儲局分別於６月及７月議息會議後宣布加息０﹒７５厘，加息步伐已在加快。主席鮑

威爾雖然未有作出經濟衰退的預測，但就表明烏克蘭局勢和大宗商品價格進一步上漲等因素或許

會令通脹加劇。

儘管２０２２年全年的環球經濟增長預測仍有望達標，但在流動性收緊及增長步伐或已見頂

的情況下，股票及債券的下行風險仍高，因此目前對這兩類資產均持審慎態度，而投資者需為投

資組合作出相應調整似乎亦在所難免，例如增長股在過去幾年一直受到追捧，但現在或需適度轉

投防守性較強的股票。



＊留意傳統高息股中國股市，亞洲企債短期看高一線＊



傳統高息股在出現滯脹時具備較佳的抗跌力。市況不穩，股息收益更是重要的回報組成部分

。這類股票一般屬價值型，現時估值亦處於相對合理水平，當中包括公用股、消費者必需品和房

地產信託基金等，值得投資者關注。此外，從近日數據留意到，中國或有較大可能採取相對寬鬆

的貨幣政策，這項利好因素與目前相對具吸引力的估值疊加，讓人對當地股票市場的看法漸轉趨

正面，投資者不妨多加留意。

至於債券方面，雖說短期內難以擺脫利率上升波動所帶來的負面影響，但若細心研究，便會

發現當中的亞洲企業債券擁有較多本地投資者，對環球資金流向的敏感度較低，加上具備較佳質

素的發行人佔相當比重，因此在短期內可望看高一線。



＊可以黃金對沖風險，適量增持現金看好美元強勢＊



由於市場波動性預料在未來一段時間裏仍將持續，投資者宜透過靈活及分散的資產配置策略

，管理潛在下行風險。雖然說高通脹可蠶食企業盈利，但個別市場板塊仍可望受惠。投資者除了

循高股息策略和跨地域投資，亦可考慮以黃金對沖投資組合的風險。

此外，投資者亦可適量增持現金，以加強投資組合的韌性。在眾多貨幣當中，目前較看好美

元的前景。考慮到美國聯儲局與其他央行的貨幣政策分歧，相信美元將在息差優勢下持續走強。

持美元的投資者一方面可分散投資風險，另一方面亦可靜待較佳入市時機。（ｗａ）

