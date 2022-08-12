《經濟通通訊１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



Ａ股行業龍頭公司半年報業績亮眼

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截至８月１１日１８時，已有３６２家Ａ股上市公司披露半年報。其中，２２０家公司上半年歸

屬於公司股東的淨利潤實現同比增長，占比達到６０﹒７７％。從產業鏈角度看，光伏、新能源

產業鏈公司業績表現突出。



公開市場「地量」操作，流動性保持充裕無虞

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人行１１日繼續開展２０億元（人民幣．下同） ７天期逆回購操作。對於７月以來，公開市場

操作規模頻現「地量」，人行在二季度貨幣政策執行報告中回應稱，「公開市場操作是短期流動

性調節工具，操作量根據流動性供需變化靈活調整是正常現象。」



發展快空間廣，汽車出口增勢良好

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中國汽車工業協會１１日發布的數據顯示，７月，中國汽車企業出口２９萬輛，續創歷史新高，

出口量環比增長１６﹒５％，同比增長６７﹒０％。





《上海證券報》



發力下半年經濟，地方密集出招擴內需

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８月以來，地方密集施策，發力下半年經濟。雲南、天津、河南等地出台若干舉措，通過促消費

、穩投資穩經濟大盤。分析認為，擴大內需是下半年政策著力點，未來更多針對性舉措有望出台

，鞏固經濟企穩向好勢頭。



ＬＰＲ改革持續釋放紅利，企業貸款利率探新低

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多因素驅動下，貸款加權平均利率再度刷新曆史低點。人行日前發布的二季度中國貨幣政策執行

報告顯示，６月貸款加權平均利率、企業貸款加權平均利率分別為４﹒４１％、４﹒１６％，為

有統計以來的新低。



長三角生物醫藥產業高質量發展研討會舉行

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長三角生物醫藥產業高質量發展研討會１１日在上海舉行。面對中國生物醫藥產業成長、打造具

有國際競爭力產業集群的重大時代課題，行業人士齊聚一堂，共話長三角「生物經濟先導區」高

質量發展之路。





《證券時報》



中國外貿呈現新特點，貿易順差將維持高位

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中國社科院世界經濟與政治研究所全球宏觀經濟研究室副主任崔曉敏認為，下半年，貿易順差仍

有望維持高位，但隨著出口增速回落及服務貿易逆差觸底回升，貿易順差同比增速存在回落可能

。



７月汽車產銷創歷史同期最高紀錄

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中國汽車工業協會１１日公布的數據顯示，７月國內汽車產銷分別完成２４５﹒５萬輛和２４２

萬輛，環比分別下降１﹒８％和３﹒３％，同比分別增長３１﹒５％和２９﹒７％，創歷史同期

最高紀錄。



創業板小額快速融資成「香餑餑」

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從已受理到註冊生效，最快用時６個工作日；從註冊生效到發行上市，平均用時２６個自然日，

平均融資額１﹒７８億元……創業板註冊制實施兩年來，小額快速再融資制度適應性、包容性明

顯提升，簡易程序制度優勢逐漸深入人心。（ｌｃ）

