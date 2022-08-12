《神州經脈》內地新冠疫情仍嚴峻，加上投資者持續關注地緣局勢發展和美聯儲加息預期變

化，經歷昨日（１１日）大漲後市場有獲利回吐壓力，滬綜指低開０﹒１８％後，一度轉升，不

過沽壓沉重，全日收跌０﹒１５％，報３２７６﹒８９點，本周累計仍漲１﹒５％。深成指跌

０﹒４４％，創業板指跌１％。個股跌多漲少，地產、石油、煤炭股上揚撐大市，惟半導體、軍

工股向下。

人民銀行連續第１３日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日有２０億元

逆回購到期，完全對沖到期量。兩市全日成交９９９５億元，按日少６﹒３ ％，外資循陸股通

淨流入近３８﹒７８億元。

市場關注下周一（１５日）將公布７月工業、固投及消費數據。另外，下周一將有６０００

億元的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，市場預料在流動性充裕的情況下，人行大概率縮量續做

ＭＬＦ，ＭＬＦ利率則維持不變。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 內地昨日（１１日）新增本土確診及無症狀感染合計１８５１宗，較前日略少７％。海南

疫情仍然嚴峻，昨日新增本土新冠確診病例５９５宗，新增本土無症狀感染者６１４宗。佔全國

新增個案總數近七成。當地政府此前要求本周五（１２日）前完成「社會面清零」目標，恐難完

成。海口市今日臨時實施全域靜態管理，海南東方市的全域靜態管理時間延長三天，從１２日零

時起－１４日２４時。另外，在連續７日疫情零新增後，上海衛健委通報，昨日又新增本土新冠

肺炎確診病例２例和無症狀感染者５例，其中１例確診病例和４例無症狀感染者在隔離管控中發

現。上海發布稱７名陽性感染者均有同一相對密閉空間（徐匯區衛強足浴店）的暴露情況，存在

明確流行病學關聯。此外，國家電影局發布開展２０２２年電影惠民消費季的通知。通知提出，

在今年８月至１０月，發放１億元人民幣觀影消費券，推動更多新片大片加快上映，推動紓困政

策落地等。



２﹒ 內地最大的免稅零售商中國中免（滬：６０１８８８）啟動Ｈ股上市計劃。據外電引述銷

售文件報道，集團正尋求通過在香港上市集資至多２１﹒７億美元（折合約１７０億港元），規

模較早前傳出的最多２７﹒４億美元（約２１５億元）為少。雖然集資額再度削減，但仍有望成

為今年來最大型新股。據報，中國中免商將開始接受投資者對大約１﹒０２８億股Ｈ股的認購，

每股價格在１４３﹒５－１６５﹒５港元之間，較其Ａ股周四（１１日）收市價２０１﹒１９元

人民幣，折讓２９﹒３－３８﹒７％。交易吸引了包括中國國有企業混合所有制改革基金在內的

９家基石投資者，認購約４６％發售股份。中金公司及瑞銀為其聯合保薦人。中國中免早前表示

，因中國在今年３至５月期間新冠疫情嚴峻，令門店關閉、上海物流及運營中斷等，預計今年第

二季度的收入、毛利及經營利潤均低於去年同期，而下降幅度將較今年第一季度更為嚴重。



３﹒ 華為今日發布上半年業績，期內實現銷售收入３０１６億元，同比降５﹒９％；淨利潤率

５％，較今年首季的４﹒３％有所改善，但較去年同期的９﹒８％近腰斬。其中，運營商業務收

入１４２７億元，企業業務收入５４７億元，終端業務收入１０１３億元。華為輪值董事長胡厚

崑表示，儘管終端業務受到較大影響，ＩＣＴ基礎設施業務仍保持了穩定增長。未來將積極抓住

數字化和低碳化的發展趨勢，通過為客戶及夥伴創造價值，實現有質量的發展。華為發言人稱，

上半年終端業務主要受宏觀經濟放緩、新冠疫情及供應鏈問題的影響。終端業務包括手機等消費

者業務。目前華為面臨的外部環境形勢依然嚴峻。《路透》７月引述兩名知情人士表示，拜登政

府正在調查華為，原因是擔心美國安裝華為設備的手機信號塔可能捕獲來自軍事基地和導彈發射

井的敏感信息，然後該公司可能將這些信息傳回中國。加拿大今年５月表示，計劃禁止在該國的

５Ｇ網絡中使用中國華為技術有限公司和中興通訊（００７６３）（深：００００６３）的設備

，以保護國家安全。



４﹒ 深陷債務泥沼的內房融創（０１９１８）繼續推進境內債展期，公司旗下融創房地產發行

的境內公司債「１６融創０７」將於下周二（１６日）回售。該期債餘額近２１億元，融創擬將

本金展期兩年分批支付，並將於今日至下周一（１５日）召開持有人會議審議相關議案。「１６

融創０７」目前存續規模為２０﹒９４億元。融創房地產集團將以寧波甬珅企業管理咨詢有限公

司１００％股權為本期債券提供質押增信。寧波甬珅持有寧波漢融置業有限公司５０％的股權、

持有寧波武創置業有限公司２５％的股權，主要涉及寧波雲起府項目，未售貨值近４２億元。另

據龍湖集團（００９６０）公告稱，控股股東和主要股東選擇收取新股增持股份，以代替收取現

金分紅。此外，深圳龍崗信城縉悅城１１日推出「零首付」活動，在推廣海報上宣傳稱「０首付

，購深圳龍崗中心城三房」。不過「零首付」宣傳流傳半天後，信城縉悅城的房源即被相關部門

鎖定，不能正常售賣。內媒引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，開發商

為回籠資金採取「０首付」促銷策略，從側面反映當前深圳樓市購買力疲弱，開發商資金持續承

壓。



５﹒ 國家能源局公布，今年７月份，全社會用電量８３２４億千瓦時，同比增長６﹒３％，增

速較６月提高１﹒６個百分點。分產業看，第一產業用電量１２１億千瓦時，同比增長

１４﹒３％；第二產業用電量５１３２億千瓦時，同比下降０﹒１％；第三產業用電量１５９１

億千瓦時，同比增長１１﹒５％；城鄉居民生活用電量１４８０億千瓦時，同比增長２６﹒８％

。今年１－７月，全社會用電量累計４９３０３億千瓦時，同比增長３﹒４％，增速較１－６月

加快０﹒５個百分點。分產業看，第一產業用電量６３４億千瓦時，同比增長１１﹒１％；第二

產業用電量３２５５２億千瓦時，同比增長１﹒１％；第三產業用電量８５３１億千瓦時，同比

增長４﹒６％；城鄉居民生活用電量７５８６億千瓦時，同比增長１２﹒５％。



６﹒ 小米造車傳出新進展，根據多家媒體周四（１１日）報道，小米在自動駕駛領域初期投入

３３億元研發費用，已組建５００人規模的開發團隊，同時自駕技術已經進入測試階段，第一期

規劃１４０輛測試車，將陸續在全中國進行測試，目標是２０２４年進入行業第一陣營。智慧芽

數據顯示，截至８月１２日，小米及其關聯公司共有逾２６００件自動駕駛領域相關專利申請，

主要由北京小米移動軟件有限公司和小米科技有限責任公司進行專利申請，發明專利佔比約

８５％，主要集中於圖像處理、顯示屏幕、無人駕駛、人機交互、攝像頭等技術領域進行專利布

局。此外，「小米生態鏈」企業之一的趣睡科技（深：３０１３３６）今日首掛，盤中觸發兩次

臨時停牌。該公司成立於２０１４年，主營智能床具等，橫跨家居產品研發、設計、生產與銷售

的企業，產品線包含床墊、枕頭、沙發、被套、茶几等。趣睡科技被認為同小米深度綁定，收入

七成來自於小米集團相關平台的產品銷售，床墊、枕頭產品銷售收入則分別佔公司總收入約四成

半和兩成半。



７﹒ 市場內地銀行放寬個人按揭貸款的最高年齡期限要求，傳中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）個人商業住房貸款期限與借款人年齡之和由現有不超過７０周歲調整為

８５周歲，帶款總期限不超過３０年。不過，隨後內媒引述中行客服人員澄清指，暫未看見有相

關規定的文件，目前仍按照「７０歲上限」執行。工行、建行、農行與交行亦表示，其總行及部

分分行近期未對「貸款期限與借款人年齡之和」及「貸款申請人最高年齡」做出最新改變。此外

，有內地網民表示，中國銀行深圳區的借記卡出現微信提現失敗、支付寶無法轉帳、帳戶狀態顯

示凍結的情況，引發輿論關注。內媒引述深圳地區一位銀行業人士表示，此為中國銀行配合公安

部門落實「斷卡」行動採取的舉措，公安部門要求銀行對各帳戶進行排查，識別到資金有風險就

會凍結銀行卡。報道指，近期深圳多家銀行均有相關情況。而被意外凍結的客戶需到線下網點或

在微信小程序上處理，正常情況下會在２－３個工作日內辦結。



８﹒ 美國生產者物價指數（ＰＰＩ）７月按年升幅放緩至９﹒８％，低於預期的１０﹒４％。

核心ＰＰＩ按月升０﹒２％，低於預期及前值的０﹒４％，按年升幅亦由８﹒４％放緩至

７﹒６％，符合預期。數據令投資者憧憬美國通脹見頂，美元匯價在數據公布後小幅下跌。人民

幣中間價回調８９點，即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨低開，全日漲３７點，收報６﹒７３４９，

實現兩連漲，收盤價創７月１３日以來一個月高。交易員稱，市場繼續修正美聯儲未來加息預期

，美指承壓後暫時持穩在１０５關口上方交投，人民幣繼續橫盤波動，短期內仍無方向。人行周

三（１０日）發布的第二季貨幣政策報告稱，將保護經濟免受通膨抬升威脅，並堅持不搞「大水

漫灌」、不超發貨幣。滙豐亞洲外匯策略師陳敬陽認為，人行對通膨的警惕性上升，可能使其有

動機遏制人民幣走軟，穩定的人民幣將是緩解部分進口通膨擔憂的關鍵。加拿大豐業銀行最新觀

點預計，美元╱ＣＮＨ仍會在６﹒７－６﹒８區間波動，但偏下行。（ｗｌ）

