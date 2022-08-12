《鍾之日記》８月１２日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



香港ＧＤＰ繼第一季按年收縮３﹒９％後，第二季經修訂後放緩至收縮１﹒３％。政府將全

年經濟增長預測由原先的１％至２％，向下修訂至負０﹒５％至正０﹒５％。

香江魚缸今日連升第二日。恒指高開７５點，報２０１５８，大市曾倒跌７１點，低見

２００１１，但二萬關有支持，大市止跌回升。午後最多升１２５點，高見２０２０８，最終全

日升９３點或０﹒４６％，報２０１７５，連升第二日。國指升３４點或０﹒５％，報６８５７

；科指升２３點或０﹒５４％，報４３５０。

藍籌股升跌互見，李寧（０２３３１）上半年盈利增長１１﹒６％，好過市場預期，收漲

４﹒８％。宏橋（０１３７８）升４﹒９％，為表現最好藍籌。中生製藥（０１１７７）發盈警

，全日挫３﹒８％，為表現最差藍籌。



＊滬指本周累升１﹒５％＊



內地新冠疫情仍嚴峻，昨日（１１日）新增本土確診及無症狀感染合計１８５１宗，海南增

１２０９宗佔總數近七成，省會海口市今日起臨時性全域靜態管理措施。昨日大漲後市場有獲利

回吐壓力，滬綜指低開０﹒１８％後，一度轉升，不過沽壓沉重，全日收跌０﹒１５％，報

３２７６﹒８９點，本周累計仍漲１﹒５％。深成指跌０﹒４４％，創業板指跌１％。地產、石

油、煤炭股上揚撐大市，惟半導體、軍工股向下。

人民銀行連續第１３日進行２０億元人民幣７天期逆回購操作，完全對沖到期量。兩市全日

成交９９９５億元人民幣，按日少６﹒３％，外資循陸股通淨流入近３８﹒７８億元人民幣。

市場關注下周一（１５日）將公布７月工業、固投及消費數據。另外，下周一將有６０００

億元人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，市場預料在流動性充裕的情況下，人行大概率縮量

續做ＭＬＦ，ＭＬＦ利率則維持不變。



＊訂單凍結、芯片調整周期持續，中芯挫近４％＊



中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布次季業績，期內銷售收入為１９﹒０３

億美元，按年增４１﹒６％，按季則增３﹒３％，略高指引上限的３％；毛利率為３９﹒４％，

按年增９﹒３個百分點，按季跌１﹒３個百分點，略超指引上限的３９％。中芯上季純利約

５﹒１４億美元，按年跌２５﹒２％。

中芯股價走低３﹒６％，報１７﹒０８元。ＡＳＭＰＴ（００５２２）跌０﹒４％，不過華

虹（０１３４７）兩連升，升０﹒２％。

中芯國際管理層解釋，由於疫情對於人員流動的管控，部分工廠年度維修並沒有在第二季度

進行，使疫情對於產出的整體影響低於預期，因而當季收入和毛利率略高指引。該公司警告，智

能手機等行業的客戶正在凍結訂單，反映消費電子產品需求低迷正在影響晶片業。

值得關注的是，不足一年，中芯國際高層人事再起波瀾。中芯國際昨晚公告，現任公司聯合

首席執行官兼執行董事趙海軍將辭任執行董事職務，專注於履行其作為本公司聯合首席執行官的

職責。而在１０個月之前，蔣尚義和梁孟松亦同時辭去執行董事的職位。



＊傳中免國際配售已獲足額認購，Ａ股仍走低＊



中國最大的免稅零售商中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）重啟Ｈ股上市計劃。

據外電報道，中國中免國際配售部分已獲足額認購，公司預計８月２５日上市，聯席保薦人為中

金公司和瑞銀。

中國中免一手１００股，入場費１６７１６﹒７７元。集資至多２１﹒７億美元（折合約

１７０億港元），規模較早前傳出的最多２７﹒４億美元（約２１５億元）為少。雖然集資額再

度削減，但仍有望超越６月時集資１７﹒１億美元的天齊鋰業（０９６９６），成為今年來最大

型新股。惟中國中免Ａ股。受累海南疫情封控，走勢偏軟，全日跌２﹒８％，報１９５﹒６６元

人民幣。

有關上市文件顯示，中免計劃發行近１﹒０３億股，定價介乎１４３﹒５元至１６５﹒５元

，定價範圍較其Ａ股昨日收市價有２９﹒３％至３８﹒７％折讓。內地上市公司在港公開發行股

票通常會以折扣價發售以吸引投資者，但中免的折讓高於正常水平。集團將於下周四（１８日）

公布最終訂價。

交易吸引了包括中國國有企業混合所有制改革基金在內的９家基石投資者，認購約４６％發

售股份。其中國有企業混合所有制改革基金認購１１﹒７７億元股份；南韓化妝品公司愛茉莉太

平洋（Ａｍｏｒｅｐａｃｉｆｉｃ）認購７﹒８５億元；上海機場認購７﹒７７億元股份等。

事實上，去年底中免已通過上市聆訊，但其後集團指受疫情因素影響，資本市場持續低迷，

所以決定暫緩發行Ｈ股上市。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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