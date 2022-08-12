《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北京市人大常委會官網顯示，《北京市住

房租賃條例》今年９月１日起實施。其中提出，住房租金明顯上漲時，政府可以採取漲價申報、

限定租金或者租金漲幅等價格干預措施，穩定租金水平，並依法報國務院備案。如果出租人拒不

執行，由市場監督管理部門依法處理。

此外，在互聯網信息平台上發布房源信息、推薦房源的，平台應當要求信息發布者提交其身

份、地址、聯繫方式、行政許可等信息，進行核驗、登記，建立登記檔案，並留存不少於３年。

互聯網信息平台應當對信息發布者根據本條例相關規定提交的證明材料進行審查；證明材料符合

本條例規定的，平台提供信息發布服務。

以「押一付三」為原則，租賃企業收取租房押金，一般不得超過一個月租金，並需要通過第

三方帳戶進行托管。租賃企業向承租人收取租金時，一般單次不得超過３個月的租金，超過收取

的，應當納入監管。住房租賃合同期滿或者解除的，除抵扣租金、違約金以及其他費用外，住房

租賃企業應當自承租人返還住房後３個工作日內向承租人退還剩餘押金、租金。

