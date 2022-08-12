《經濟通通訊社１２日專訊》近兩個月，內地公募基金發行有所回暖。Ｗｉｎｄ數據顯示，

以基金成立日計算，７月新成立基金１１９隻，發行總份額為１２６８﹒９８億份；６月新成立

的基金１４４隻，發行總份額為２３５８﹒１０億份。而４月和５月新成立基金的數量均不足

１００隻，發行總份額均在１０００億份以下。

在新基金發行回暖的同時，還頻頻出現新基金提前結束募集的情況。例如，原定於９月３０

日募集截止的嘉合磐恒債券基金日前將募集截止日提前到８月１２日；原定於９月１９日截止的

金鷹民穩混合基金提前至８月５日募集截止。

不過，也有一些新基金延長募集期。例如鵬華增華混合基金於將原定的募集截止日８月９日

延長至８月１２日。中泰安悅６個月定期開放債券基金將原定募集截止日８月１７日延長至９月

１６日。

對於後市，多家機構仍然看好Ａ股中長期的配置價值。景順長城基金表示，整體來看，Ａ股

市場相對海外市場仍具有韌性。一方面，當前國內經濟復甦持續；另一方面，預計後續流動性仍

將保持合理充裕。配置思路方面，在中低估值的板塊中尋找受益於寬信用、景氣度邊際改善或者

有預期差的行業；擇機增配業績確定性強的消費龍頭以及估值合理的具備中長期景氣度的優質成

長品種。（ｌｃ）

