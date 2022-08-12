《經濟通通訊社１２日專訊》有內地網民在社交平台投訴，部分中國銀行（０３９８８）

（滬：６０１９８８）深圳地區存戶出現借記卡微信提現失敗、支付寶無法轉帳，帳戶狀態顯示

凍結等情況，引發輿論關注。據內媒報道，深圳部分銀行網點門口大排長隊，不少客戶輪候處理

凍結戶口。而除中國銀行外，包括建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）、工商銀行

（０１３９８）（滬：６０１３９８）、郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）等深圳

多家銀行近期均有相關情況。

內媒引述深圳地區一位銀行業人士表示，這是中國銀行配合公安部門落實「斷卡」行動採取

的舉措，公安部門要求銀行對各帳戶進行排查，識別到資金有風險就會凍結銀行卡。



＊解鎖凍結要到營業網點或登錄微信小程序＊



目前中國銀行深圳地區的多家支行，電話查詢已設置為自動回覆，告知客戶如果近期遇到銀

行卡使用異常，可到該行營業網點或登錄微信小程序「中銀在家」進行處理。有中銀工作人員表

示，正常情況下，客戶若因銀行卡被凍結而前來解鎖，正常情況下會在２至３個工作日內辦結。

不過，有報道引述銀行客戶指，帳戶通過微信小程序的解凍申訴流程較複雜，需要提交身份證、

社保情況、居住地址、工作證明等相關文件。

國務院自２０２０年１０月決定開展「斷卡」行動，為打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行

卡違法犯罪以及電信網絡詐騙犯罪。

中國銀行Ａ股午後跌０﹒３３％，工行Ａ跌０﹒２％，建行Ａ則升０﹒３６％。（ｄｗ）

