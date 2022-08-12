《經濟通通訊社１２日專訊》內地文化和旅遊部辦公廳發布行業監管，規範旅遊市場秩序，

以整治「不合理低價遊」為重點，加大綜合執法力度。

文件指，自科學精准實施跨省旅遊「熔斷」機制以來，部分地區「不合理低價遊」、未經許

可經營旅行社業務、導遊強迫或變相強迫購物等違法違規現象時有發生，侵害遊客的合法權益，

擾亂旅遊市場秩序，給處於恢復階段的旅遊市場帶來嚴重負面影響。

文旅部要求各地要加強旅遊市場執法，依法查處「不合理低價遊」、指定具體購物場所、導

遊強迫或者變相強迫購物等各類旅遊市場違法違規行為，及時發布指導案例，震懾違法違規經營

行為。

另外，要科學精準實施跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，指導督促旅行社嚴格執行《旅

行社新冠肺炎疫情防控工作指南》，密切關注跨省旅遊熔斷區域更新情況，落實各項疫情防控措

施。

早前有前往雲南的內地遊客投訴，報名低價團被導遊強制要求最少消費８０００元，引發輿

論關注，多間官媒發聲稱謹防「不合理低價遊」捲土重來。不過，有報道指疫情下旅遊業限制眾

多，旅行社靠「低價遊」緩慢恢復，現在惟有在低價的同時兼顧高質量才能生存。（ｄｗ）



