《經濟通通訊社１２日專訊》國家電影局發布開展２０２２年電影惠民消費季的通知。通知
提出，在今年８月至１０月，發放１億元人民幣觀影消費券，推動更多新片大片加快上映，推動
紓困政策落地等。
通知顯示，此次活動的主要目的是促進電影消費，加快電影市場恢復。主要原則是堅持系統
謀劃、重點推進，充分發揮暑期、國慶兩個熱門檔期對電影消費市場的整體拉動效應，推動優質
影片取得社會效益和經濟效益雙豐收。（ｊｔ）
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12/08/2022 09:06
《中國要聞》國家電影局：發１億元觀影消費券，推動新片加快上映
《經濟通通訊社１２日專訊》國家電影局發布開展２０２２年電影惠民消費季的通知。通知
提出，在今年８月至１０月，發放１億元人民幣觀影消費券，推動更多新片大片加快上映，推動
紓困政策落地等。
通知顯示，此次活動的主要目的是促進電影消費，加快電影市場恢復。主要原則是堅持系統
謀劃、重點推進，充分發揮暑期、國慶兩個熱門檔期對電影消費市場的整體拉動效應，推動優質
影片取得社會效益和經濟效益雙豐收。（ｊｔ）
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