《經濟通通訊社１２日專訊》小米（０１８１０）昨晚（１１日）７時舉行秋季新品發布會

，預告發表新摺機ＭＩＸＦｏｌｄ２、智能手機「Ｋ５０至尊版」等１０款產品。

小米創辦人雷軍展示小米全新折疊屏手機ＭＩＸ Ｆｏｌｄ２，起售價８９９９元（人民幣

．下同）。該款新品重量僅為２６２ｇ，展開薄至５﹒４ｍｍ，折疊薄至１１﹒２ｍｍ。

小米同時發布智能手表Ｓ１ Ｐｒｏ，１４９９元起售，採用藍寶石玻璃鏡面，藍寶石玻璃

鏡面。小米手表Ｓ１ Ｐｒｏ配備１﹒４７英寸柔性ＯＬＥＤ屏幕，屏佔比７２﹒７％，邊框相

較前代收窄１８％。

雷軍提到２０２１年小米投入了１３２億元研發費用，２０２２年預計將投入１７０億元，

未來５年（２０２２－２０２６年）小米研發費用將超過１０００億元。



＊雷軍：一定預留１８個月工資資金＊



小米除了預告新產品外，雷軍亦發表年度演講，分享「人生低谷後的感悟」，他表示，曾羨

慕不少創業成功的人，為無數次跟「風口」擦肩而過有非常痛的領悟，又指失敗經歷令他決定要

預留工資資金。「有一次公司發不出工資，我焦慮很多個晚上都睡不著覺。以至於後來，我一定

要在公司的帳上留一筆現金，就是天塌了都不許動，就是要確保能發１８個月的工資」。



＊傳小米自動駕駛技術將進入全國測試階段＊



此外，小米造車傳出新進展，根據多家媒體周四（１１日）報道，小米在自動駕駛領域初期

投入３３億元研發費用，已組建５００人規模的開發團隊，同時自駕技術已經進入測試階段，第

一期規劃１４０輛測試車，將陸續在全中國進行測試，目標是２０２４年進入行業第一陣營。

報道引述知情人士透露，目前５００人規模的團隊中，由５０位專家組成骨幹團隊，涵蓋感

測器、晶片、感知規控演算法、模擬技術、高精地圖、高準定位、工具鏈、訓練能力等自動駕駛

全棧技術所需人才，部分成員擁有微軟（ＭＳＦＴ－ＵＳ）、Ｇｏｏｇｌｅ等公司的研發背景。

（ｊｔ）

