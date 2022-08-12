《經濟通通訊社１２日專訊》小米（０１８１０）昨晚（１１日）７時舉行秋季新品發布會
，預告發表新摺機ＭＩＸＦｏｌｄ２、智能手機「Ｋ５０至尊版」等１０款產品。
小米創辦人雷軍展示小米全新折疊屏手機ＭＩＸ Ｆｏｌｄ２，起售價８９９９元（人民幣
．下同）。該款新品重量僅為２６２ｇ，展開薄至５﹒４ｍｍ，折疊薄至１１﹒２ｍｍ。
小米同時發布智能手表Ｓ１ Ｐｒｏ，１４９９元起售，採用藍寶石玻璃鏡面，藍寶石玻璃
鏡面。小米手表Ｓ１ Ｐｒｏ配備１﹒４７英寸柔性ＯＬＥＤ屏幕，屏佔比７２﹒７％，邊框相
較前代收窄１８％。
雷軍提到２０２１年小米投入了１３２億元研發費用，２０２２年預計將投入１７０億元，
未來５年（２０２２－２０２６年）小米研發費用將超過１０００億元。
＊雷軍：一定預留１８個月工資資金＊
小米除了預告新產品外，雷軍亦發表年度演講，分享「人生低谷後的感悟」，他表示，曾羨
慕不少創業成功的人，為無數次跟「風口」擦肩而過有非常痛的領悟，又指失敗經歷令他決定要
預留工資資金。「有一次公司發不出工資，我焦慮很多個晚上都睡不著覺。以至於後來，我一定
要在公司的帳上留一筆現金，就是天塌了都不許動，就是要確保能發１８個月的工資」。
＊傳小米自動駕駛技術將進入全國測試階段＊
此外，小米造車傳出新進展，根據多家媒體周四（１１日）報道，小米在自動駕駛領域初期
投入３３億元研發費用，已組建５００人規模的開發團隊，同時自駕技術已經進入測試階段，第
一期規劃１４０輛測試車，將陸續在全中國進行測試，目標是２０２４年進入行業第一陣營。
報道引述知情人士透露，目前５００人規模的團隊中，由５０位專家組成骨幹團隊，涵蓋感
測器、晶片、感知規控演算法、模擬技術、高精地圖、高準定位、工具鏈、訓練能力等自動駕駛
全棧技術所需人才，部分成員擁有微軟（ＭＳＦＴ－ＵＳ）、Ｇｏｏｇｌｅ等公司的研發背景。
（ｊｔ）
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