《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒從杭州海關獲悉，今年１月至７月，浙江省進出口總額

達２﹒７１萬億元（人民幣．下同），同比增長１９﹒５％。其中，出口２萬億元，同比增長

２２﹒６％；進口７０５８﹒２億元，同比增長１１﹒４％。在東部沿海主要外貿省市中，浙江

省進出口、進口增速均居首位，出口增速居第二位。

杭州海關統計分析處有關負責人介紹，自３月以來，浙江省進出口規模連續５個月環比增長

。尤其７月，全省進出口４５００﹒７億元，創單月歷史新高，同比增長３１﹒４％。



＊義烏商戶：聖誕尾單發貨影響較大，很多客戶取消訂單＊



從全國範圍看，１月至７月，浙江省進出口、出口和進口佔全國份額分別為１１﹒５％、

１５﹒０％和６﹒９％，規模分居全國第３、第２和第６位。值得關注的是，義烏是浙江乃至全

國出口重鎮，有「全球最大小商品集散地」之稱。但該市近期新冠疫情形勢嚴峻，全市自昨日

（１１日）起實行三天臨時性全域靜默管理，非白名單或重點企業暫停生產。

據界面新聞報道，多位義烏電商業者表示生意受到波及，中高風險地區的電商訂單停止發貨

。還有商戶表示，大部分商戶在８月初前就已完成歐美地區的大批量發貨，現在還在發的主要是

聖誕尾單和部分發往俄羅斯、東南亞等較近區域的訂單，這部分訂單現在受到的影響比較大，很

多客戶等不及已經取消了訂單。（ｗｌ）

