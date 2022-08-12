《經濟通通訊社１２日專訊》人行下周一（１５日）將對８月到期的６０００億元（人民幣

．下同）中期借貸便利（ＭＬＦ）開展續做。《路透》調查顯示，人行最新貨幣政策報告顯示基

本態度未改，在維持相對寬鬆政策環境的同時關注結構性通脹壓力，增量政策工具暫難期，

ＭＬＦ續做價穩仍無懸念。值得關注的是，人行報告中專門對７月以來的逆回購縮量進行解釋，

歸因為「一級交易商需求減少」；而類似一二級市場利率大幅倒掛，從而削弱投標需求的情況同

樣適用於ＭＬＦ。超９成受訪人士預期８月ＭＬＦ續做將被動縮量，減幅可能在１０００－

２０００億元之間。

調查結果顯示，受訪的金融機構人士中有２９位預計本月ＭＬＦ會縮量續做，佔比

９０﹒６％；僅有３位預計會等量續做，佔比９﹒４％。

７月初跨半年後，人行很快將公開市場逆回購操作量從百億元調降至３０億元，月末更是進

一步降至２０億元的一年半低點。公開市場本周仍延續每日２０億元的七天期逆回購操作，利率

持平在２﹒１０％。截至今日，該規模操作已持續了１３個交易日。



＊人行將控制縮量幅度，續做規模４０００億或以上屬合理＊



北京一銀行交易員談到，由於下半年ＭＬＦ總體到期量較大，人行也會注意控制縮量幅度，

避免對市場流動性以及預期形成衝擊。他認為，目前縮量已不是重點，關鍵是縮多少，量降下來

又不能造成市場過度反應，感覺上（續做）４０００－５０００億是合理的。華僑銀行駐新加坡

利率策略師張淑嫻認為，８月６０００億元的ＭＬＦ到期量相對較大，鑒於市場流動性充裕，續

做規模只要在４０００億或以上，就表明政策的支持仍在。

今年二季度至今，人行已連續四個月等量平價續做到期ＭＬＦ。而與２月至７月每月最高僅

２０００億元的到期量相比，後續ＭＬＦ到期壓力明顯增加。人行１月時隔２１個月調降ＭＬＦ

和逆回購利率，且幅度均達此前預期的上限１０個ｂｐ（基點），隨後ＭＬＦ和逆回購利率已連

續六個月持穩。（ｗｌ）

