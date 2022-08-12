《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚美股三大指數個別走，金龍中國指數創下逾一個月最大升

幅，不過內地疫情仍然嚴峻，昨日新增本土確診及無症狀感染合計１８５１宗，海南增１２０９

宗佔總數近七成，省會海口市今日起臨時性全域靜態管理措施。內地股市開市下跌，昨日創七周

以來最大單日漲幅的上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１８％後，一度轉升，不過沽壓沉重，半

日仍跌０﹒１６％，報３２７６﹒５３點，深成指跌０﹒２３％，創業板指跌０﹒９１％。各板

塊個別發展，地產、石油、煤炭股靠穩。

人民銀行連續第１３日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日有２０億元

逆回購到期，完全對沖到期量。下周將有６０００億元的中期借貸便利（ＭＬＦ），市場預料在

流動性充裕的情況下，下周一（１５日）將進行今年首次ＭＬＦ縮量續做，ＭＬＦ利率則維持不

變。兩市半日成交６２６５億元，較上日同時段成交少１﹒６％。



＊禁運正式生效，煤炭股熱炒＊



波羅的海乾貨指數反彈後今日又跌２﹒２６％。上海航運交易所公布最新一周出口集裝箱指

數連續八周下跌。然而，航運板塊今早大漲，招商輪船（滬：６０１８７２）飆升５﹒６％，招

商南油（滬：６０１９７５）揚升４﹒６％，中遠海能（滬：６０００２６）漲３﹒９％，中遠

海發（滬：６０１８６６）升３﹒３％，海油發展（滬：６００９６８）升１﹒２％。

對俄煤炭禁運正式生效，煤炭股再炒，兗礦能源（滬：６００１８８）盤中高見４２﹒３元

股價創歷史新高，半日升２﹒３％，報４１﹒９２元。山煤國際（滬：６００５４６）急升

５﹒９％，晉控煤業（滬：６０１００１）、上海能源（滬：６００５０８）齊升４﹒３％，陝

西煤業（滬：６０１２２５）升３﹒２％，蘭花科創（滬：６００１２３）升３﹒１％。



＊傳來港上市集資額再削，中國中免挫近３％＊



融創（０１９１８）境內地產債「２１融創０３」漲２０％，盤中臨停，帶動房地產板塊臨

近午盤異動，皇庭國際（深：００００５６）飆升６﹒７％，三湘印象（深：０００８６３）急

升６﹒４％，宋都股份（滬：６０００７７）升２﹒９％，陽光城（深：０００６７１）、南山

控股（深：００２３１４）、嘉凱城（深：０００９１８）拉升逾２％，招商蛇口

（深：００１９７９）升１﹒５％。

中國中免（滬：６０１８８８）啟動Ｈ股上市計劃。據外電引述銷售文件報道，集團正尋求

通過在香港上市集資至多２１﹒７億美元（折合約１７０億港元），規模較早前傳出的最多

２７﹒４億美元（約２１５億元）為少。雖然集資額再度削減，但仍有望成為今年來最大型新股

。中國中免半日挫２﹒８％，報１９５﹒５２元。

海航控股（滬：６００２２１）披露擬向瀚巍投資定增募資不超過１０８﹒７億元，公司控

股股東將變更為瀚巍投資，但實際控制人仍為自然人方威。這意味著ＳＴ海航距離回歸業務正軌

再進一步。海航控股逆市漲停。（ｃａ）



