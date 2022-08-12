《經濟通通訊社１２日專訊》內地新冠疫情仍嚴峻，昨日（１１日）新增本土確診及無症狀

感染合計１８５１宗，海南增１２０９宗佔總數近七成，省會海口市今日起臨時性全域靜態管理

措施。加上投資者持續關注地緣局勢發展和美聯儲加息預期變化，昨日大漲後市場有獲利回吐壓

力，滬綜指低開０﹒１８％後，一度轉升，不過沽壓沉重，全日收跌０﹒１５％，報

３２７６﹒８９點，本周累計仍漲１﹒５％。深成指跌０﹒４４％，創業板指跌１％。個股跌多

漲少，地產、石油、煤炭股上揚撐大市，惟半導體、軍工股向下。

人民銀行連續第１３日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，今日有２０億元

逆回購到期，完全對沖到期量。兩市全日成交９９９５億元，按日少６﹒３ ％，外資循陸股通

淨流入近３８﹒７８億元。

市場關注下周一（１５日）將公布７月工業、固投及消費數據。另外，下周一將有６０００

億元的中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，市場預料在流動性充裕的情況下，人行大概率縮量續做

ＭＬＦ，ＭＬＦ利率則維持不變。



＊電力、煤炭股逆市揚升＊



龍湖集團主要股東以新股代息挽救信心，滬深地產股受鼓勵齊齊抽升，三湘印象

（深：０００８６３）漲停，嘉凱城（深：０００９１８）升５﹒５％，廣匯物流

（滬：６００６０３）飆升５﹒２％，陽光城（深：０００６７１）走高３﹒６４，招商蛇口

（深：００１９７９）升２﹒７％，中交地產（深：０００７３６）升２﹒４％，金科股份

（深：０００６５６）升２％。

中央氣象台今日繼續發布高溫橙色預警，已連續２３天發布高溫預警，預計川渝陝鄂江浙滬

等地氣溫可達４０℃以上。用電負荷屢創新高刺激情緒，煤炭和電力股盤中勁揚。煤炭股方面，

山煤國際（滬：６００５４６）升６﹒７％，陝西煤業（滬：６０１２２５）升４﹒４％，上海

能源（滬：６００５０８）升３﹒８％。

電力股方面，華電國際（滬：６０００２７）飆升７﹒７％，華能國際

（滬：６０００１１）升３﹒９％，國電電力（滬：６００７９５）升２﹒９％，內蒙華電

（滬：６００８６３）升２﹒５％。



＊券商指行業仍處快速成長階段，培育鑽石股急升＊



山西證券近期的研究觀點認為，培育鑽石行業仍然處於快速成長階段，短期俄羅斯埃羅莎受

到歐美制裁帶來天然鑽石供需缺口、疊加全球通脹環境，高性價比的培育鑽石滲透率有望加速提

升。培育鑽石板塊表現活躍，黃河旋風（滬：６００１７２）率先漲停，力量鑽石

（深：３０１０７１）升７﹒８％，中兵紅箭（深：０００５１９）升２﹒５％，曼卡龍

（深：３００９４５）升１﹒５％，豫園股份（滬：６００６５５）升１﹒１％。

小米（１８１０）董事長雷軍昨日在微博發布年度演講，會上展示全尺寸人形仿生機器

ＣｙｂｅｒＯｎｅ，加上小米自動駕駛技術已進入測試階段。小米概念板塊開盤活躍，智雲股份

（深：３０００９７）、勝利精密（深：００２４２６）、中京電子（深：００２５７９）、宇

環數控（深：００２９０３）、卓翼科技（深：００２３６９）等一字漲停。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１９１﹒１５ －０﹒０６

上證綜合指數 ３２７６﹒８９ －０﹒１５ ４０３９﹒００

深證綜合指數 ２２０７﹒０６ －０﹒４５ ５９５６﹒００

上證Ｂ股指數 ３０７﹒８９ ＋０﹒１９ １﹒６１

深證Ｂ股指數 １２６４﹒９５ ＋０﹒０７ １﹒５６

上證１８０指數 ８７６０﹒７５ ＋０﹒１０

上證３８０指數 ６１３８﹒９３ －０﹒４４

深證成份指數 １２４１９﹒３９ －０﹒４４

中小創新指數 ２５２９﹒５９ －０﹒８０

深圳創業板指數 ２６９０﹒８３ －１﹒１３

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