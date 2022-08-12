《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１５％，報８７３８﹒５５點，上

證３８０指數半日跌０﹒１８％，報６１５５﹒３２點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０４﹒３６億元，用１５﹒６４

億元或３％。

半導體股集體回吐，韋爾股份（滬：６０３５０１）挫４﹒８％，瀾起科技

（滬：６８８００８）走低２﹒３％，中微公司（滬：６８８０１２）跌１﹒９％，斯達半導

（滬：６０３２９０）跌１﹒６％，三安光電（滬：６００７０３）跌１﹒１％，兆易創新

（滬：６０３９８６）跌０﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌０﹒９％，士蘭微

（滬：６００４６０）跌０﹒６％。

開源證券表示，歐盟對俄煤禁令生效，對俄羅斯天然氣和石油進口的縮減也正逐步實施，油

氣替代性需求也轉向煤炭，海外煤價或將被繼續推升。煤炭股續炒，龍頭大企兗礦能源

（滬：６００１８８）彈２﹒３％，山煤國際（滬：６００５４６）升５﹒９％，晉控煤業

（滬：６０１００１）升４﹒３％。

波羅的海乾貨指數反彈後今日又跌２﹒２６％。然而，Ａ場航運板塊今早大漲，招商輪船

（滬：６０１８７２）飆５﹒６％，招商南油（滬：６０１９７５）升４﹒６％，中遠海能

（滬：６０００２６）升３﹒９％，中遠海發（滬：６０１８６６）升３﹒３％，海油發展

（滬：６００９６８）升１﹒２％，中遠海控（滬：６０１９１９）升２﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

