《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒１５％，報８７３８﹒５５點，上
證３８０指數半日跌０﹒１８％，報６１５５﹒３２點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０４﹒３６億元，用１５﹒６４
億元或３％。
半導體股集體回吐，韋爾股份（滬：６０３５０１）挫４﹒８％，瀾起科技
（滬：６８８００８）走低２﹒３％，中微公司（滬：６８８０１２）跌１﹒９％，斯達半導
（滬：６０３２９０）跌１﹒６％，三安光電（滬：６００７０３）跌１﹒１％，兆易創新
（滬：６０３９８６）跌０﹒６％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌０﹒９％，士蘭微
（滬：６００４６０）跌０﹒６％。
開源證券表示，歐盟對俄煤禁令生效，對俄羅斯天然氣和石油進口的縮減也正逐步實施，油
氣替代性需求也轉向煤炭，海外煤價或將被繼續推升。煤炭股續炒，龍頭大企兗礦能源
（滬：６００１８８）彈２﹒３％，山煤國際（滬：６００５４６）升５﹒９％，晉控煤業
（滬：６０１００１）升４﹒３％。
波羅的海乾貨指數反彈後今日又跌２﹒２６％。然而，Ａ場航運板塊今早大漲，招商輪船
（滬：６０１８７２）飆５﹒６％，招商南油（滬：６０１９７５）升４﹒６％，中遠海能
（滬：６０００２６）升３﹒９％，中遠海發（滬：６０１８６６）升３﹒３％，海油發展
（滬：６００９６８）升１﹒２％，中遠海控（滬：６０１９１９）升２﹒１％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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