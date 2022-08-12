《經濟通通訊社１２日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒１％，報８７６０﹒７５點，上

證３８０指數收跌０﹒４４％，報６１３８﹒９３點。

國航（滬：６０１１１１）官方公布，即日起，國航陸續恢復北京至倫敦、上海往返倫敦、

北京往返首爾、北京往返法蘭克福、北京往返東京航線。國航飆５﹒７％，報１０﹒０２元人民

幣。其他民航股續漲，南航（滬：６０００２９）揚２﹒６％，東航（滬：６００１１５）升

１﹒９％，春秋航空（滬：６０１０２１）升１﹒２％。

半導體股集體回吐，韋爾股份（滬：６０３５０１）挫近６％，瀾起科技

（滬：６８８００８）走低３﹒１％，中微公司（滬：６８８０１２）跌２﹒８％，斯達半導

（滬：６０３２９０）跌２﹒９％，三安光電（滬：６００７０３）跌近２％，兆易創新

（滬：６０３９８６）跌１﹒４％，中芯國際（滬：６８８９８１）跌１﹒８％，士蘭微

（滬：６００４６０）跌１﹒８％。

開源證券表示，歐盟對俄煤禁令生效，對俄羅斯天然氣和石油進口的縮減也正逐步實施，油

氣替代性需求也轉向煤炭，海外煤價或將被繼續推升。煤炭股續炒，龍頭大企兗礦能源

（滬：６００１８８）彈３﹒４％，山煤國際（滬：６００５４６）升６﹒７％，晉控煤業

（滬：６０１００１）升４﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

