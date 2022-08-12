《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指半日跌０﹒２３％，報１２４４４﹒９點，深證中小

創新指數半日跌０﹒１６％，報２５４５﹒８９點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１４﹒４７億元，用５﹒５３億

元或１﹒１％。

固態電池、ＨＪＴ電池概念股今早大跌，天齊鋰業（深：００２４６６）跌１﹒５％，天賜

材料（深：００２７０９）跌０﹒０２％，先導智能（深：３００４５０）跌２﹒２％，國軒高

科（深：００２０７４）跌２﹒４％，當升科技（深：３０００７３）跌２﹒６％，格林美

（深：００２３４０）跌近１％。

據外電引述知情人士透露，儘管智慧手機市場的預測不斷惡化，但蘋果仍要求組裝商生產

９０００萬部最新ｉＰｈｏｎｅ，數量與去年持平。蘋果概念板塊微升，其中，領益智造

（深：００２６００）漲３﹒３％，歌爾股份（深：００２２４１）升０﹒５％。惟部分龍頭蘋

果供應商股價見回吐，立訊精密（深：００２４７５）挫２﹒７％，ＴＣＬ中環

（深：００２１２９）、藍思科技（深：３００４３３）跌約１％。

數字貨幣逆市走強，廣電運通（深：００２１５２）升１﹒８％，潤和軟件

（深：３００３３９）升０﹒８％，新大陸（深：０００９９７）升２﹒５％，拉卡拉

（深：３００７７３）漲逾３％，夢網科技（深：００２１２３）升４﹒６％，宇信科技

（深：３００６７４）升６﹒５％，神州信息（深：０００５５５）升１﹒６％，楚天龍

（深：００３０４０）升近３％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

