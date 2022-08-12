《經濟通通訊社１２日專訊》深證成指今日收跌０﹒４４％，報１２４１９﹒３９點，深證

中小創新指數收跌０﹒８％，報２５２９﹒５９點。

外資連續兩日流入，白酒概念股造好，五糧液（深：０００８５８）升０﹒４％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升１﹒７％，洋河股份（深：００２３０４）漲近４％，酒鬼酒

（深：０００７９９）升１﹒１％。

固態電池、ＨＪＴ電池概念股大跌，天齊鋰業（深：００２４６６）跌逾２％，天賜材料

（深：００２７０９）跌０﹒６％，先導智能（深：３００４５０）挫３﹒３％，國軒高科

（深：００２０７４）跌２﹒５％，當升科技（深：３０００７３）跌近３％，格林美

（深：００２３４０）跌１﹒９％。

據外電引述知情人士透露，儘管智慧手機市場的預測不斷惡化，但蘋果仍要求組裝商生產

９０００萬部最新ｉＰｈｏｎｅ，數量與去年持平。蘋果概念板塊微升，其中，領益智造

（深：００２６００）漲０﹒４％，歌爾股份（深：００２２４１）升１﹒３％。惟部分龍頭蘋

果供應商股價見回吐，立訊精密（深：００２４７５）挫３﹒１％，ＴＣＬ中環

（深：００２１２９）跌２﹒２％，藍思科技（深：３００４３３）跌１﹒９％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

