《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述知情人士透露，儘管智慧手機市場的預測不斷惡化

，但蘋果仍要求組裝商生產９０００萬部最新ｉＰｈｏｎｅ，數量與去年持平。蘋果仍預計

２０２２年總共生產大約２﹒２億部ｉＰｈｏｎｅ，也與去年的水平大致相當。

上述數字表明蘋果公司有信心頂住消費者在智慧手機和其他設備方面的支出下滑。全球手機

市場在第二季度下滑９％，ＩＤＣ預測預計２０２２年全年將萎縮３﹒５％。

知情人士說，在Ａｎｄｒｏｉｄ設備需求欠佳的同時，蘋果新產品需求走強，源於消費者仍

然願意花錢購買高端產品。華為手機的基本消失也減少了高端智慧手機的競爭。

蘋果概念整個板塊目前微升０﹒５％，其中，領益智造（深：００２６００）漲３﹒６％，

奧普特（滬：６８８６８６）升２﹒５％，歌爾股份（深：００２２４１）升１﹒７％，長電科

技（滬：６００５８４）升１﹒５％，盛和資源（滬：６００３９２）升１﹒１％。

惟部分龍頭蘋果供應商股價見回吐，立訊精密（深：００２４７５）、工業富聯

（滬：６０１１３８）、ＴＣＬ中環（深：００２１２９）跌近１％，藍思科技

（深：３００４３３）跟跌０﹒２％。（ｊｔ）

